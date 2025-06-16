Джейми Александер снимется с Полом Уолтером Хаузером в комедийном триллере «Самые лучшие люди»

Американская актриса Джейми Александер («Пропавшая», «Тор») снимется в Полом Уолтером Хаузером («Круэлла», «Кобра Кай», «Вечеринка») в комедийном триллере «Самые лучшие люди» («The Very Best People»). Об этом сообщил Deadline.
Картина станет режиссерским дебютом лауреата премии «Тони» брайана Свибела. Съемки фильма проходят в настоящее время в Нью-Йорке. В них участвуют Хлоя Файнмен («Большой рот», «Мегалополис») и Кэти Мориарти («Бешеный бык»).
В актерский состав проекта входят также Лили Рейнхарт («Ривердейл»), Тим Рот («Легенда о пианисте»), Джейк Лэси («Белый лотос»), Джай Кортни («Дивергент») и Керри Бише. Сценарий написал Джон Лавелль на основе своей пьесы.
Продюсерами триллера стали Брент Эмери, Джастин Клоски, Алекс Пис-Пауэр, Тара Смит и Бита Хоррами. Исполнительными продюсерами выступили Хаузер, Рейнхарт, эн Рирдон и Лиза Волофски.