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Умер миллиардер Леонард Лаудер, сын Эсте Лаудер

Фото: Patrick McMullan / Getty Images

Предприниматель, филантроп и коллекционер Леонард Лаудер, сын основателей бренда Estee Lauder, скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщили на сайте бренда.

Лаудер умер в окружении семьи. О причинах его смерти не упоминается. У Леонарда остались жена Джуди, двое сыновей, пятеро внуков, двое правнуков, а также брат и две племянницы.

Прощание с Лаудером организуют для его семьи и друзей. Всем остальным в компании предложили сделать пожертвования в Фонд исследований рака груди и Фонд исследований лекарство от болезни Альцгеймера.

Леонард Лаудер родился в 1933 году в Нью-Йорке. Он был старшим сыном Эсте и Джозефа Лаудеров, основателей The Estée Lauder Companies. Леонард служим лейтенантом ВМС США, а к компании родителей присоедтинился в 1958 году.

«На протяжении всей своей жизни мой отец неустанно трудился над созданием и преобразованием индустрии красоты, став пионером многих инноваций, тенденций и лучших практик, которые являются основополагающими для отрасли сегодня. Он был самым щедрым человеком, которого я когда‑либо знал, веря, что искусство и образование принадлежат всем», — сказал Уильям П. Лаудер, сын Леонарда.

Он подчеркнул, что его отец «был человеком, который был добр ко всем, кого встречал». «Он считал, что сотрудники были сердцем и душой нашей компании, и они обожали его и моменты, проведенные с ним», — вспомнил Уильям.

Леонард Лаудер был президентом The Estée Lauder Companies с 1972 по 1995 год и главным исполнительным директором с 1982 по 1999 год. Он руководил запуском таких брендов как Aramis и Clinique, а также приобретением Aveda, Bobbi Brown, Jo Malone, La Mer и MAC.

Лаудер также был известен как коллекционер искусства. Он передал в коллекцию Музея искусств Метрополитен более 80 произведений кубистского искуства и помог основать при нем Исследовательский центр современного искусства.

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