Умер миллиардер Леонард Лаудер, сын Эсте Лаудер

«На протяжении всей своей жизни мой отец неустанно трудился над созданием и преобразованием индустрии красоты, став пионером многих инноваций, тенденций и лучших практик, которые являются основополагающими для отрасли сегодня. Он был самым щедрым человеком, которого я когда‑либо знал, веря, что искусство и образование принадлежат всем», — сказал Уильям П. Лаудер, сын Леонарда.