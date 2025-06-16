Джейк Джилленхол может сыграть кардиохирурга в фильме «Сode Black»

Кодзима переписал часть сюжета Death Stranding 2: «Если это нравится всем — значит, это мейнстрим»
Звезда ситкома «Лиззи Магуайр» рассказал, почему продолжение шоу отменили
Джейми Александер снимется с Полом Уолтером Хаузером в комедийном триллере «Самые лучшие люди»
Умер миллиардер Леонард Лаудер, сын Эсте Лаудер
Вышел новый тизер-трейлер «Мира Юрского периода: Возрождение»
Netflix показал тизер мини-сериала «Untamed» c Эриком Баной и Сэмом Ниллом
Прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости может вызвать слабоумие
Российские туристы не стали прерывать отпуска в Израиле и Иране
Каждый третий мужчина в России не плакал более 10 лет
BritBox выпустит сериал о Томми и Таппенс — героях романов Агаты Кристи
В Дагестане нашли древнее поселение возрастом почти 7000 лет
Минтруд впервые представил рейтинг вузов по трудоустройству и зарплате выпускников
Дакота Джонсон впервые за 15 лет актерства воспользовалась услугами координатора интимных сцен
Глава «Почты России» назвал чересчур высокими зарплаты курьеров
Гленн Клоуз и Билли Портер снимутся в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Основательницы московского бренда одежды Mellow объявили о его закрытии
Дети Пи Дидди поздравили его с Днем отца
Аль Пачино стал первой кинозвездой, которая встретилась с новым папой римским
Лиам Нисон спасает полицейский отряд в трейлере «Голого пистолета» — перезапуска культовой комедии
Про серийного убийцу Эда Гейна снимают документалку
Сериал «Медленные лошади» продлили на седьмой сезон
В России появится фонд помощи наркозависимым имени Паши Техника
Уилл Смит отказался от роли в «Начале» Кристофера Нолана, потому что не понял его идеи
Китайский заповедник ищет на работу танцующих «дикарей», которые будут мурлыкать перед туристами
В России стали чаще нанимать на работу по знакомству
Назван самый популярный тревел-блогер среди россиян
Ева Карицкая: Паша Техник умер из‑за действий нелегальных прокапщиков
В Нью-Йорке прошел конкурс двойников Педро Паскаля

Джейк Джилленхол может сыграть кардиохирурга в фильме «Сode Black»

Фото: Rob Kim/Getty Images

Джейк Джилленхол планирует сыграть врача в новом фильме «Сode Black» («Черный код»). Он будет основан на одноименном рассказе писателя Харрисона Куэри. Об этом сообщает Deadline.

По сюжету ведущий кардиохирург страны отправляется в округ Колумбия, чтобы провести рискованную операцию. Вскоре герой оказывается в ловушке и вынужден раскрыть заговор и спасти страну.

Историю экранизирует Amazon MGM Studios. Компания выкупила права у Куэри за семизначную сумму. Сценаристом ленты выступит сам писатель. В переговорах также участвуют продюсеры Мэтт Ривз и Линн Харрис. Кто еще сыграет в ленте, пока неизвестно.

В январе стало известно, что Джейк Джилленхолл появится в новом сверхъестественном романтическом триллере М.Найта Шьямалана. Сюжет картины также ляжет в основу романа автора «Дневника памяти» Николаса Спаркса. Оба проекта будут базироваться на одной концепции и наборе персонажей, но будут адаптированы под свои уникальные медиумы: кино и литературу.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами