Джейк Джилленхол может сыграть кардиохирурга в фильме «Сode Black»

В январе стало известно, что Джейк Джилленхолл появится в новом сверхъестественном романтическом триллере М.Найта Шьямалана. Сюжет картины также ляжет в основу романа автора «Дневника памяти» Николаса Спаркса. Оба проекта будут базироваться на одной концепции и наборе персонажей, но будут адаптированы под свои уникальные медиумы: кино и литературу.