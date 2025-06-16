Джейк Джилленхол может сыграть кардиохирурга в фильме «Сode Black»

Джейк Джилленхол планирует сыграть врача в новом фильме «Сode Black» («Черный код»). Он будет основан на одноименном рассказе писателя Харрисона Куэри. Об этом сообщает Deadline.
По сюжету ведущий кардиохирург страны отправляется в округ Колумбия, чтобы провести рискованную операцию. Вскоре герой оказывается в ловушке и вынужден раскрыть заговор и спасти страну.
Историю экранизирует Amazon MGM Studios. Компания выкупила права у Куэри за семизначную сумму. Сценаристом ленты выступит сам писатель. В переговорах также участвуют продюсеры Мэтт Ривз и Линн Харрис. Кто еще сыграет в ленте, пока неизвестно.
В январе стало известно, что Джейк Джилленхолл появится в новом сверхъестественном романтическом триллере М.Найта Шьямалана. Сюжет картины также ляжет в основу романа автора «Дневника памяти» Николаса Спаркса. Оба проекта будут базироваться на одной концепции и наборе персонажей, но будут адаптированы под свои уникальные медиумы: кино и литературу.