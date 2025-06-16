Вышел новый тизер-трейлер «Мира Юрского периода: Возрождение»

Главные роли в новой части франшизы исполнили Скарлетт Йоханссон, Махершала Али и Джонатан Бейли. К касту также присоединились Руперт Френд, Мануэль Гарсия-Рульфо, Луна Блейз и другие. Режиссером новой части стал Гарет Эдвардс, известный по работе над «Годзиллой» 2014 года и фильмом «Изгой-один».