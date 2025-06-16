Netflix показал тизер мини-сериала «Untamed» c Эриком Баной и Сэмом Ниллом

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер мини-сериала «Untamed», в котором снялись Эрик Бана («Избави нас от лукавого», «Жена путешественника во времени», «Троя») и Сэм Нилл («Парк Юрского периода», «Острые козырьки»).
Проект выйдет на стриминговом сервисе 17 июля. Он расскажет таинственную историю о том, как в Йосемитском национальном парке в США обнаружили тело. Расследовать преступление приходится рейнджерам.
Нилл сыграл в шоу главного смотрителя парка, Бана — специального агента Службы нацпарков по имени Кайл Тернер. В команду сериала вошли также Лили Сантьяго, Розмари ДеУитт, Уилсон Бетел.
Сантьяго предстанет в роли экс-полицейской Найи Васкес, которая стала новым членом отряда рейнджеров Йосемити. Бетел сыграл еще одного рейнджера. ДеУитт получила роль бывшей жены Кайла, в прошлом учительницы и консультанта парка.
Шоураннерами «Untamed» выступили Эль и Марк Л.Смит. Среди продюсеров оказались Бана, Джон Уэллс, Эрин Джонтоу, Тодд Блэк, Тони Шоу, Стив Ли Джонс и Клифф Робертс.