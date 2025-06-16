Прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости может вызвать слабоумие

Недавно ученые из Университета науки и технологий Хуачжун в китайской Ухани выяснили, что езда на велосипеде в среднем возрасте на 40% снижает риск развития слабоумия и деменции. По словам авторов исследования, велосипедисты получают когнитивный стимул от активности, так как им приходится осознавать опасность на дороге и мысленно составлять карту маршрута. Кроме того, у людей, которые часто выбирают двухколесный транспорт, в среднем больше гиппокамп — часть мозга, отвечающая за память и обучение.