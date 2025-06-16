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Прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости может вызвать слабоумие

Фото: Henry Be/Unplash

Регулярное использование наушников на высокой громкости может привести к слабоумию и деменции. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на американского невролога Байбин Чэня.

По словам врача, громкая музыка вредна не только для слуха, но и для мозга. Специалист отмечает, что даже легкая потеря слуха удваивает риск развития деменции, а тяжелая потеря слуха увеличивает его в пять раз.

«Когда мозгу становится трудно обрабатывать звук, он перераспределяет ресурсы, жертвуя мышлением и памятью. Это ведет к снижению когнитивных способностей», — отмечает Чэнь.

Мужчина признался, что раньше сам слушал музыку в наушниках на полной громкости, но позже отказался от этой привычки. В Обществе по борьбе с болезнью Альцгеймера подтвердили, что люди, у которых есть проблемы со слухом, более подвержены развитию деменции.

Недавно ученые из Университета науки и технологий Хуачжун в китайской Ухани выяснили, что езда на велосипеде в среднем возрасте на 40% снижает риск развития слабоумия и деменции. По словам авторов исследования, велосипедисты получают когнитивный стимул от активности, так как им приходится осознавать опасность на дороге и мысленно составлять карту маршрута. Кроме того, у людей, которые часто выбирают двухколесный транспорт, в среднем больше гиппокамп — часть мозга, отвечающая за память и обучение.

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