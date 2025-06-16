Российские туристы не стали прерывать отпуска в Израиле и Иране

При этом туроператоры прекратили продажи туров в Иран и Израиль после рекомендаций Минэкономразвития, отметили в РСТ. МИД России 13 июня также призвал россиян воздержаться от поездок в Израиль и Иран до стабилизации ситуации. По информации РСТ, в Иране и Израиле на момент начала конфликта находилось до 500 российских туристов. В туркомпаниях должны информировать клиентов, которые собираются заключить договор о бронировании тура или туруслуг в Израиле, об обстановке в этой стране, а также сообщать условия изменения или расторжения договора.