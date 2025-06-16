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Российские туристы не стали прерывать отпуска в Израиле и Иране

Фото: Adam Jang/Unsplash

Конфликт между Ираном и Израилем не заставил российских туристов прервать оплаченные отпуска в этих странах, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

В РСТ уточнили, что в сфере зафиксировали отмены уже забронированных туров, однако их немного, так как эти направления не являются массовыми. В целом, по данным туроператоров, речь может идти не о сотнях, а о десятках аннуляций по Израилю, Иордании и Ирану. С теми туристами, которые находятся в обеих странах, поддерживают связь принимающие компании.

По словам представителя компании «Интурист», в Иране от компании находится экскурсионная группа. Сейчас туркомпания организует трансфер туристов до Азербайджана, чтобы они могли выехать домой, так как воздушное пространство Ирана остается закрытым.

При этом туроператоры прекратили продажи туров в Иран и Израиль после рекомендаций Минэкономразвития, отметили в РСТ. МИД России 13 июня также призвал россиян воздержаться от поездок в Израиль и Иран до стабилизации ситуации. По информации РСТ, в Иране и Израиле на момент начала конфликта находилось до 500 российских туристов. В туркомпаниях должны информировать клиентов, которые собираются заключить договор о бронировании тура или туруслуг в Израиле, об обстановке в этой стране, а также сообщать условия изменения или расторжения договора.

Ночью 13 июня Израиль объявил о начале военной операции, направленной против иранской ядерной программы. В ходе операции израильские ВВС использовали более 200 самолетов и атаковали более 100 целей на территории Ирана, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

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