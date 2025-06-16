Стриминговая платформа BritBox выпустит сериал «Томми и Таппенс» по мотивам романов Агаты Кристи. Об этом написал Deadline.
Шоу будет состоять из шести эпизодов. Его действие развернется в современном мире. Оно, как утверждают создатели проекта, переосмыслит героев книг Кристи, которые впервые появились в романе «Таинственный противник» в 1922 году.
Сериал разработает продакшен-компания Lookout Point, ранее снявшая «Счастливую долину». Сценарий написала Фиби Эклер-Пауэлл, известная по шоу «The Road Trip» — его выпустил Paramount+.
В данный момент проходит кастинг на роли в «Томми и Таппенс». Им занимается в том числе компания Agatha Christie Limited. Съемки проекта планируют начать в 2025 году. Продюсерами сериала выступят Роберт Шилдхаус, Джон Фаррара, Стивен Най, Лора Ланкестер, Кэти Дрейпер, Луиза Маттер и Джеймс Причард.
«Замечательный сценарий Фиби сочетает в себе эксцентричную комедию, игривую романтику и захватывающее убийство, привнося впечатляющий современный поворот в историю о культовом дуэте детективов Кристи», — отметила Дрейпер.
Томми и Таппенс неоднократно появлялись на экране. В сериале «Партнеры по преступлению» 2015 года их сыграли Дэвид Уолльямс и Джессика Рейн. В одноименном шоу 1983 года роли исполнили Джеймс Уорвик и Франческа Аннис.