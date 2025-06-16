Каждый третий мужчина в России не плакал более 10 лет

Социологи также выяснили, насколько по-разному мужчины и женщины реагируют слезами на утраты. В случае смерти близкого человека 81% женщин и 50% мужчин признались, что «очень вероятно» заплачут. Полный отказ от такой эмоциональной реакции высказали 7% мужчин и только 1% женщин. Аналогичная разница наблюдается и в ситуации потери домашнего животного: 53% женщин считают плач вполне вероятным, тогда как среди мужчин так ответили 20%. Еще 27% мужчин заявили, что слезы в такой ситуации «совсем невероятны», в то время как среди женщин такой ответ дали всего 6%.