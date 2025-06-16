Каждый третий мужчина в России не плакал более 10 лет

Почти 27% мужчин в России не плакали более 10 лет. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные ВЦИОМа.
Результаты опроса показывают, что женщины плачут значительно чаще, чем мужчины: 18% плакали в течение последнего дня, 25% — за последнюю неделю и 21% — за последний месяц. У мужчин эти показатели составляют только 4, 8 и 9% соответственно.
Социологи также выяснили, насколько по-разному мужчины и женщины реагируют слезами на утраты. В случае смерти близкого человека 81% женщин и 50% мужчин признались, что «очень вероятно» заплачут. Полный отказ от такой эмоциональной реакции высказали 7% мужчин и только 1% женщин. Аналогичная разница наблюдается и в ситуации потери домашнего животного: 53% женщин считают плач вполне вероятным, тогда как среди мужчин так ответили 20%. Еще 27% мужчин заявили, что слезы в такой ситуации «совсем невероятны», в то время как среди женщин такой ответ дали всего 6%.
Мужчины также проявляют большую сдержанность в ответ на физическую боль: 51% назвали слезы «маловероятными», еще 30% — «совсем невероятными». Среди женщин 17% считают плач в такой ситуации «очень вероятным», еще 21% — «довольно вероятным».
Помимо этого социологи сравнили российские результаты исследования с аналогичным по методике от платформы YouGov, где проводился опрос граждан США. Они показали, что гендерная специфика сохраняется в обеих странах. Но в США как женщины, так и мужчины плачут чаще. В течение недели плакали 12% мужчин и 43% женщин в России, а в США — 26% мужчин и 52% женщин. «Более 10 лет назад или вообще никогда» плакали треть российских мужчин (32%) и только 7% американских.
Статистику ВЦИОМа косвенно подтверждают данные сервиса по подбору психологов Alter, рассказал «Ведомостям» психолог платформы Дмитрий Диденко. Эксперты проанализировали 10 тыс. анкет мужчин, в числе самых популярных запросов на терапию во всех возрастных группах — управление эмоциями и депрессия. При этом мужчины обращаются за личной терапией в 4 раза реже, чем женщины.