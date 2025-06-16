В Дагестане нашли древнее поселение возрастом почти 7000 лет

В Дагестане во время раскопок российские археологи обнаружили древнее энеолитическое поселение. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.
Масштабные археологические исследования в республике начались в 2025 году перед строительством и реконструкцией дороги Р-217 «Кавказ», автомобильной дороги М-4 «Дон» от Владикавказа, через Грозный и Махачкалу, до границы с Азербайджанской Республикой, на участке обхода города Дербент.
Особое внимание группа уделила участку рядом с городом Дагестанские Огни, который находится примерно в 15 километрах севернее Дербента, на месте древнего земледельческого поселения Дагогинское-2. Раскопки показали, что на этом месте есть два разновременных культурных слоя. Верхний датируется бронзовым веком, а нижний, залегающий на глубине 2 метра, относится к предшествующей эпохе — энеолиту.
О возрасте нижнего культурного слоя станет известно только после получения результатов радиоуглеродного датирования. Специалисты предполагают, что этот слой предварительно можно отнести (с возможной поправкой примерно в 200 лет) к началу — первой четверти V тысячелетия до нашей эры.
На раскопанной площади энеолитического слоя, о котором идет речь, выявили многочисленные и разнородные культурные остатки. В их числе — жилые площадки, многочисленные хозяйственные ямы, каменные орудия и заготовки для орудий, большое количество фрагментов керамики, кости, погребения, а также произведение первобытного искусства в виде вылепленного из глины быка.
«Выявление и исследование поселения Дагогинское-2, несомненно, является научным событием, претендующим на то, чтобы стать одним из ярких археологических открытий раскопочного сезона 2025 года. Материалы этого памятника демонстрируют собой пласт культуры, который не был ранее известен на Северо-Восточном Кавказе. Впервые за многие десятки лет исследований на данной территории выявлено поселение с культурными характеристиками, не отмечавшимися прежде за пределами восточной части Южного Кавказа», — говорится в сообщении РАН.
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