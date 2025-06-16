В Дагестане нашли древнее поселение возрастом почти 7000 лет

«Выявление и исследование поселения Дагогинское-2, несомненно, является научным событием, претендующим на то, чтобы стать одним из ярких археологических открытий раскопочного сезона 2025 года. Материалы этого памятника демонстрируют собой пласт культуры, который не был ранее известен на Северо-Восточном Кавказе. Впервые за многие десятки лет исследований на данной территории выявлено поселение с культурными характеристиками, не отмечавшимися прежде за пределами восточной части Южного Кавказа», — говорится в сообщении РАН.