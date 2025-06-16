Минтруд впервые представил рейтинг вузов по трудоустройству и зарплате выпускников

Данные о числе выпускников и направлениях их подготовки предоставил Рособрнадзор, а данные о зарплате — Социальный фонд России. Всего Минтруд составил 81 рейтинг, из которых 34 относятся к вузам. В 14 рейтингах лидируют московские вузы, а в остальных 20 — региональные, включая 4 вуза из Петербурга, 2 из Подмосковья и 2 из Якутии.