Минтруд впервые представил рейтинг вузов по трудоустройству и зарплате выпускников

Минтруд впервые опубликовал рейтинги трудоустройства выпускников колледжей и вузов. Об этом говорится на сайте министерства.
Данные о числе выпускников и направлениях их подготовки предоставил Рособрнадзор, а данные о зарплате — Социальный фонд России. Всего Минтруд составил 81 рейтинг, из которых 34 относятся к вузам. В 14 рейтингах лидируют московские вузы, а в остальных 20 — региональные, включая 4 вуза из Петербурга, 2 из Подмосковья и 2 из Якутии.
Рейтинги вузов составлены по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, здравоохранение и медицинские науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, науки об обществе, образование и педагогические науки, гуманитарные науки, культура. Внутри каждого направления вузы поделили на две группы по численности выпускников (выше или ниже медианного значения).
Колледжи ранжировали по 24 приоритетным отраслям экономики и также разделены на группы по численности выпускников. Если учебное заведение обучает по нескольким направлениям, оно может присутствовать сразу в нескольких рейтингах.
Из рейтинга стало известно, что самых востребованных инженеров готовит университет «Иннополис». Второе место занял ВШЭ, а третье — МИФИ. Также в топ вошли Заполярный госуниверситет, Финансовый университет при правительстве РФ, МГТУ им. Баумана и Университет ИТМО.
По направлению «математические и естественные науки» лидирует Университет ИТМО из Петербурга, далее идут МИФИ и ЛЭТИ им. Ленина. Первое место в медицине занял Северный государственный медицинский университет. Далее следуют Первый МГМУ им. Сеченова и РНИМУ им. Пирогова.
В направлении «Гуманитарные науки» лидером стал Югорский госуниверситет, за ним — Московский авиационный институт и Институт русского языка им. Пушкина. МГУ им. Ломоносова оказался на 14-й позиции. По направлению «Культура» первое место у Московского политеха. Далее — ГАУГН, ДВФУ, СВФУ и Университет культуры. МГУ на 11-м месте.