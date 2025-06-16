Дакота Джонсон впервые за 15 лет актерства воспользовалась услугами координатора интимных сцен

«Координатор была потрясающей. Это был совершенно новый опыт. Обычно, когда снимаешься в сценах секса, это совсем не сексуально и не приятно», — рассказала Джонсон. Актриса объяснила, что к подобным сценам подходит осознанно, начиная с того, кто ее персонаж и какую роль он играет для зрителя.