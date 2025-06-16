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Дакота Джонсон впервые за 15 лет актерства воспользовалась услугами координатора интимных сцен

Фото: A24

Дакота Джонсон рассказала в подкасте Эми Полер «Good Hang», что впервые за пятнадцать лет актерской карьеры работала с координатором интимных сцен на съемках «Материалистки».

«Координатор была потрясающей. Это был совершенно новый опыт. Обычно, когда снимаешься в сценах секса, это совсем не сексуально и не приятно», — рассказала Джонсон. Актриса объяснила, что к подобным сценам подходит осознанно, начиная с того, кто ее персонаж и какую роль он играет для зрителя.

«Это секс-символ, домохозяйка, испуганная женщина или, может, консервативная героиня? Все это важно учитывать. Кроме того, если я показываю тело, хочу чувствовать себя в нем комфортно. Мама с детства учила меня гордиться собой, и я очень ей благодарна за это», — отметила она.

Несмотря на свою известность благодаря откровенной трилогии «Пятьдесят оттенков серого», на съемках тех фильмов подобных специалистов не было. Еще в 2022 году она отметила, что создание трилогии этих фильмов «превратилось в нечто безумное»:

«Было много разных разногласий. Я никогда не могла говорить об этом честно, потому что нужно правильно продвигать фильм, и я горжусь тем, что мы в итоге сделали, и все получилось так, как должно было, но это было непросто».

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