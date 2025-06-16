Глава «Почты России» назвал чересчур высокими зарплаты курьеров

Руководитель «Почты России» Михаил Волков считает слишком высокими зарплаты, которые получают курьеры в России. Об этом он заявил в интервью РБК
«Мы видим дефицит кадров на рынке труда и особенно в сфере логистики. Все мы с вами читаем новости, что в период высокого сезона зарплата курьера может доходить до 300 тыс. рублей. Кто работает в логистике, понимают, что это чересчур для любого игрока. На мой взгляд, это не совсем правильная ситуация. <…> Это плохо для всех», — [сказал] чиновник. По его мнению, высокие зарплаты стимулируют конкуренцию за кадры.
Главы «Почты России» отметил, что участникам рынка следует создать цифровую платформу для совместного использования работников в этой сфере. Он добавил, что в его структуре активно развивает это направление и у нее есть своя курьерская служба, в которой работают 1600 человек.
В марте сервис по поиску работы SuperJob оценил, что курьерам в Москве предлагают зарплату на 19% больше, чем людям с высшим образованием. Сейчас первые получают в среднем 130 тыс. рублей, в то время как вторые — 105 тыс. рублей.