Глава «Почты России» назвал чересчур высокими зарплаты курьеров

«Мы видим дефицит кадров на рынке труда и особенно в сфере логистики. Все мы с вами читаем новости, что в период высокого сезона зарплата курьера может доходить до 300 тыс. рублей. Кто работает в логистике, понимают, что это чересчур для любого игрока. На мой взгляд, это не совсем правильная ситуация. <…> Это плохо для всех», — [сказал] чиновник. По его мнению, высокие зарплаты стимулируют конкуренцию за кадры.