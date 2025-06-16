Гленн Клоуз и Билли Портер снимутся в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Она добавила, что Портер — «один из редких артистов, которые могут ослепить и сокрушить в равной степени на сцене и на экране». «Он произвел неизгладимое впечатление на меня, когда мы работали вместе над „Позой“, — и как актер, и как человек», — подчеркнула продюсер.