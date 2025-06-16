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Гленн Клоуз и Билли Портер снимутся в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Фото: Bruce Glikas/Getty Images

Восьмикратная номинантка на премию «Оскар» Гленн Клоуз и звезда сериала «Поза» Билли Портер снимутся в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы». Об этом сообщил Deadline.

Клоуз сыграет Друзиллу Сикл, жестокую спутницу трибутов из Дистрикта 12. Портер предстанет в образе ее мужа Магно Штифта — посредственного дизайнера, создающего костюмы для участников игр.

В актерский состав картины войдут также Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс, Джесси Племонс, Келвин Харрисон-мл., Майя Хоук, Лили Тейлор, Бен Ван, Рэйф Файнс, Эль Фэннинг и Киран Калкин.

Режиссером ленты станет Фрэнсис Лоренс. Он поставит фильм по мотивам бестселлера Сьюзен Коллинз. Автором сценария выступит Билли Рэй. В кинопрокат проект выйдет 20 ноября 2026 года.

Продюсерами киноадаптации будут Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон из Color Force, исполнительным продюсером станет Кэмерон МакКономи.

«Гленн Клоуз — это Друзилла мечты. Она привносит столько интеллекта и воображения в каждую роль, создавая незабываемых и культовых персонажей», — отметила Джейкобсон.

Она добавила, что Портер — «один из редких артистов, которые могут ослепить и сокрушить в равной степени на сцене и на экране». «Он произвел неизгладимое впечатление на меня, когда мы работали вместе над „Позой“, — и как актер, и как человек», — подчеркнула продюсер.

Книга «Рассвет жатвы» вышла в печать 18 марта. Она рассказала о событиях, произошедших за 24 года до «Голодных игр». Роман был продан тиражом 1,5 млн копий за первую неделю продаж в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

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