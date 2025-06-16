Основательницы московского бренда одежды Mellow объявили о его закрытии

В конце мая о закрытии объявил бренд I Am Studio. Основательница Даша Самкович подчеркнула, что в нынешних условиях — с изменившимся рынком, новыми реалиями продвижения и высокой операционной нагрузкой — она не может развивать бренд так, как хотела бы. Недавно руководитель аналитической группы РБК Инга Микаелян сообщила, что с апреля 2024 года по март 2025-го закрылись 232 магазина российских брендов одежды.