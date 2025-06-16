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Основательницы московского бренда одежды Mellow объявили о его закрытии

Фото: @wearmellow

В Москве закрывается бренд одежды Mellow. Об этом рассказали его основательницы Анна и Мария Теблоевы в телеграм-канале.

Девушки отметили, что решение о прекращении работы магазина обдуманное, к нему они шли давно. По словам сестер, главная причина заключается в специфике модного бизнеса, где есть высокая скорость работы и постоянная сменяемость сезонного продукта.

«Все изделия бренда выходили под нашим полным авторским надзором — от идеи продукта до его реализации. Нам, как творческим людям, было очень интересно создавать одежду и делать свой проект, но одновременно и очень сложно с точки зрения бизнеса», — написали основательницы.

Они поблагодарили команду и сообщили, что с 16 июня на сайте стартует распродажа вещей, которая продлится до конца июля. Шоурум на Ленинградском проспекте будет работать до 28 июля. Интернет-магазин пока продолжит функционировать, на данный момент точной даты его закрытия нет.

В конце мая о закрытии объявил бренд I Am Studio. Основательница Даша Самкович подчеркнула, что в нынешних условиях — с изменившимся рынком, новыми реалиями продвижения и высокой операционной нагрузкой — она не может развивать бренд так, как хотела бы. Недавно руководитель аналитической группы РБК Инга Микаелян сообщила, что с апреля 2024 года по март 2025-го закрылись 232 магазина российских брендов одежды.

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