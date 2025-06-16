Дети Пи Дидди поздравили его с Днем отца

Дети продюсера Шона Комбса в соцсетях поздравили его с Днем отца, пишет издание People.
«С Днем отца, папочка! Я люблю тебя и скучаю по тебе. Ждем тебя дома», — написал Кристиан Кинг, опубликовав кадр из детства, на котором он стоит с отцом на красной дорожке. Еще один сын, Джастин, обратился к Комбсу: «Спасибо, что подарил мне жизнь и всегда был рядом! Супергерой! Я с тобой навсегда, не смотря ни на что».
У Шона Комбса семь детей. В октябре 2024 года шестеро старших выступили с совместным заявлением из‑за обвинений в адрес отца. По их словам, ситуация «опустошила семью». «Многие судили и о нем, и о нас, основываясь на обвинениях, теориях заговора и ложных рассказах, которые в социальных сетях превратились в абсурд. Мы едины и поддерживаем [его] на каждом шагу. Мы держимся за правду, зная, что она восторжествует, и ничто не поколеблет силу нашей семьи», — добавили они. Сообщение сопровождалось словами: «Мы скучаем по тебе и любим тебя, папа. Куинси, Джастин, Кристиан, Ченс, Джесси и Д’Лила».
Осенью 2024 года 55-летнего Пи Дидди арестовали и обвинили в участии в преступной организации, которая занималась секс-торговлей, принуждением к труду, похищениями, поджогами, взяточничеством, препятствованием правосудию и другими преступлениями. В октябре обвинения в сексуализированном насилии против музыканта выдвинули 120 человек. В новом обвинительном заключении говорилось, что рэпер использовал свою бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для насилия над женщинами в период с 2004 по 2024 год.
Кроме того, Комбс подозревается в организации съемок с участием женщин и мужчин из секс-индустрии.