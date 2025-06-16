Дети Пи Дидди поздравили его с Днем отца

У Шона Комбса семь детей. В октябре 2024 года шестеро старших выступили с совместным заявлением из‑за обвинений в адрес отца. По их словам, ситуация «‎опустошила семью». «‎Многие судили и о нем, и о нас, основываясь на обвинениях, теориях заговора и ложных рассказах, которые в социальных сетях превратились в абсурд. Мы едины и поддерживаем [его] на каждом шагу. Мы держимся за правду, зная, что она восторжествует, и ничто не поколеблет силу нашей семьи», — добавили они. Сообщение сопровождалось словами: «Мы скучаем по тебе и любим тебя, папа. Куинси, Джастин, Кристиан, Ченс, Джесси и Д’Лила».