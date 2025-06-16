По его словам, Кодзима изменил элементы сценария и ключевые моменты, потому что счел игру слишком понятной и не вызывающей сильных эмоций. «Он сказал: „Если это нравится всем — значит, это мейнстрим. Значит, это слишком удобно, слишком предсказуемо. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы люди со временем полюбили то, что им сначала не понравилось. Потому что именно так рождается настоящая любовь к произведению“», — добавил Вудкид.