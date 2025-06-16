Хидео Кодзима переписал часть сценария Death Stranding 2: On the Beach, потому что тестировщикам она слишком понравилась. Об этом рассказал Вудкид, написавший музыку для игры, в интервью Rolling Stone.
«В какой‑то момент, примерно на середине разработки, у нас был разговор. Хидео пришел ко мне и сказал: „У нас проблема.“ А затем добавил: „Буду с тобой честен. Мы протестировали игру, и результаты слишком хорошие. Людям она слишком нравится. А это плохо. Значит, что‑то не так. Нужно что‑то менять“», — рассказал музыкант.
По его словам, Кодзима изменил элементы сценария и ключевые моменты, потому что счел игру слишком понятной и не вызывающей сильных эмоций. «Он сказал: „Если это нравится всем — значит, это мейнстрим. Значит, это слишком удобно, слишком предсказуемо. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы люди со временем полюбили то, что им сначала не понравилось. Потому что именно так рождается настоящая любовь к произведению“», — добавил Вудкид.
Музыкант отметил, что это стало для него уроком: не делать что‑то, чтобы угодить людям, а заставить их немного измениться и сдвинуться с места. Вудкид также рассказал о создании заглавной песни «To the Wilder»:
«Я знал, что хочу написать песню, которая станет гимном для людей, которые поняли игру, людей, которые поняли посыл [первой] игры. Знаете, тот факт, что игра называлась симулятором ходьбы, и все такое, я подумал, что было бы забавно упомянуть об этом, потому что я считаю, что это те же самые [люди], которые любят часами скакать на лошади в Red Dead Redemption II, просто бродя по округе. Я нахожу это очень ироничным».
Ранее Кодзима рассказал, что в Death Stranding 2 музыка будет подстраиваться под стиль игры геймера и эмоции, которые испытывает персонаж. Вудкид отметил, что «создавать это было очень интересно». «Это почти как если бы ты извлекал суть песни на ее чисто теоретическом, математическом уровне, а затем позволял машине воссоздать ее заново. Это как написать песню, разобрать ее до основы, а потом дать машине собрать ее обратно. Из четырехминутной песни получается тридцатиминутная».
Действие Death Stranding 2 разворачивается спустя несколько лет после того, как Сэм Бриджес спас Америку от полного распада и остановил шестое вымирание. После событий первой части мир изменился.
Сэм Портер Бриджес больше не курьер, а ветеран, ведь доставка грузов стала автоматизированной. Он ушел из активной деятельности, но вновь оказывается втянут в конфликт, когда появляется антагонист (скорее всего, в исполнении Троя Бейкера, вернувшегося к роли Хиггса), который стремится использовать пространство между жизнью и смертью как инструмент власти.
В Death Stranding 2: On the Beach Норман Ридус вновь сыграл Сэма Бриджеса. К своим ролям также вернулись Леа Сейду и Трой Бейкер. Среди новых звезд игры — Эль Фэннинг, Сиоли Куцуна, Джордж Миллер, Лука Маринелли, Дебра Уилсон и Алисса Юнг. Релиз игры состоится 26 июня 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5. Однако при покупке Digital Deluxe Edition или коллекционного издания игроки получат ранний доступ с 24 июня.