Аль Пачино стал первой кинозвездой, которая встретилась с новым папой римским

Аль Пачино стал первой голливудской звездой, которую принял новый папа римский Лев XIV в Ватикане. Об этом сообщает Variety.
Актер прибыл в Рим на частном самолете из Нью-Йорка. Лауреат премии «Оскар» посетил понтифика вместе с итальянским продюсером Андреа Иерволино. Они представляют фильм о братьях Мазерати — биографическую драму о создании одноименной автомобильной компании. Помимо Аль Пачино, в картине сыграют Джессика Альба, Энди Гарсия и Микеле Морроне.
Иерволино отметил, что встреча стала моментом «глубокого духовного и культурного вдохновения». По его словам, Католическая церковь и фильм транслируют общие ценности: семейное единство, любовь, сострадание и стремление к общему благу.
«Эти ценности, которые папа Лев XIV постоянно подчеркивал в своих недавних посланиях миру, глубоко перекликаются с историей братьев Мазерати, семьи, чье наследие было построено не только на технологиях, но и на глубоком взаимном уважении и солидарности», — сказал продюсер.
Нового папу римского выбрали в мае. Им стал Роберт Фрэнсис Прево — первый американо-перуанский кардинал. Недавно понтифик объявил, что 7 сентября этого года состоится канонизация подростка из Италии Карло Акутиса, который умер в 2006 году. Он станет первым святым XXI века. При жизни Акустис создал сайт, на котором публиковались рассказы о христианских чудесах и получил прозвище «божьего инфлюэнсера».