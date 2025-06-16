Аль Пачино стал первой кинозвездой, которая встретилась с новым папой римским

Нового папу римского выбрали в мае. Им стал Роберт Фрэнсис Прево — первый американо-перуанский кардинал. Недавно понтифик объявил, что 7 сентября этого года состоится канонизация подростка из Италии Карло Акутиса, который умер в 2006 году. Он станет первым святым XXI века. При жизни Акустис создал сайт, на котором публиковались рассказы о христианских чудесах и получил прозвище «божьего инфлюэнсера».