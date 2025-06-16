Про серийного убийцу Эда Гейна снимают документалку

Американский серийный убийца Эд Гейн станет героем двухсерийного документального сериала «Ed Gein: Original Psycho» («Эд Гейн: Настоящий психопат»). Его снимет Hearst Networks EMEA, сообщает Deadline.
В шоу изучат разум человека, который послужил вдохновением для создателей фильмов «Психо», «Техасская резня бензопилой» и «Молчание ягнят». Прожив жизнь одинокого фермера из Висконсина, Гейн стал первым известным серийным убийцей в США. Его прозвали Мясник из Плейнфилда за то, что он убивал людей, крал трупы из могил, а из костей и кожи делал сувениры и шил одежду.
Режиссером проекта стал Мэтт Кэмпион, а продюсером выступил Мартин Садофский. Съемки уже начались в Великобритании и США. В них участвуют психологи, эксперты-криминалисты и те, кто знал Гейна лично. Как отмечают авторы шоу, по мере того как зрители увидят ужасающие находки, сделанные полицией в доме маньяка, «граница между документалистикой и хоррором сотрется».
В картине планируют использовать реконструированные стенограммы настоящих признаний Гейна, которые он дал в 1957 году. Для этого создатели используют искусственный интеллект. С его помощью также покажут детектива, который вел допрос преступника почти 70 лет назад.
Это не первая экранизация жизни Эда Гейна. В 2007 году режиссер Майкл Фейфер снял полнометражный фильм, посвященный убийце, — «Эд Гейн: Мясник из Плэйнфилда». Некрофилу также посвящен третий сезон сериала «Монстр», который должен выйти в 2025 году. Главную роль в ленте сыграл британский актер Чарли Ханнам.