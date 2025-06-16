Про серийного убийцу Эда Гейна снимают документалку

В шоу изучат разум человека, который послужил вдохновением для создателей фильмов «Психо», «Техасская резня бензопилой» и «Молчание ягнят». Прожив жизнь одинокого фермера из Висконсина, Гейн стал первым известным серийным убийцей в США. Его прозвали Мясник из Плейнфилда за то, что он убивал людей, крал трупы из могил, а из костей и кожи делал сувениры и шил одежду.