Paramount Pictures выпустила трейлер перезапуска культовой комедии «Голый пистолет». Премьера фильма состоится 1 августа.
Главную роль в картине исполнил Лиам Нисон. Он играет лейтенанта Фрэнка Дребина-младшего — сына персонажа Лесли Нильсена из оригинального фильма 1988 года. По сюжету Дребин-младший получает задание от командира особой важности. «Они закроют полицейское управление, если ты не раскроешь это дело», — говорят в трейлере.
Однако вместо блестящих успехов в расследовании в видео показано, как он стреляет из своего оружия, чтобы пробиться в очередь в туалете кафе, путает юридические термины и устраивает взрыв, забыв отключить зарядку у машины с «передовыми технологиями».
Лента наполнена отсылками к оригинальной трилогии. Дребин-младший общается с портретом отца, стоящим в зале славы полицейского отряда, где коллеги также почитают своих легендарных родителей.
Так, Пол Уолтер Хаузер играет напарника Дребина, сына капитана Хокена (персонажа Джорджа Кеннеди), а герой Моузеса Джонса оказывается сыном детектива Нордберга (в оригинале — О.Дж.Симпсон).
Проект находится в разработке с 2013 года. Ранее главную роль должен был сыграть Эд Хелмс. Режиссером выступил Акива Шаффер, известный по музыкальным скетчам «SNL» в составе Lonely Island, а продюсером — создатель «Гриффинов» и «Теда» Сет МакФарлейн. В перезапуске «Голого пистолета» также снялась Памела Андерсон.