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В России появится фонд помощи наркозависимым имени Паши Техника

Фото: techniquepashalive

В России создадут фонд помощи наркозависимым имени рэпера Паши Техника, сообщает РИА «Новости».

Его открытие анонсировали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии «Новые люди» и мать рэпера Надежда Ивлева. «Мы сейчас ждем документы из Минюста. Как только они у нас будут, мы ищем площадку для самого фонда. Это не кабинет, это будут места, где постоянно будут идти лекции», — уточнил Даванков.

Паша Техник погиб из‑за действий нелегальных «капельников», заявила бывшая жена артиста Ева Карицкая. По ее версии, в последние дни жизни рэперу вместо скорой помощи вызывали подпольных медиков, которые не смогли верно оценить его состояние.

Хип-хоп-артист умер 4 апреля в возрасте 40 лет в Таиланде. С конца марта он находился в реанимации тайской клиники с тяжелым поражением легких. 13 мая Okko сообщил, что в России снимут документальный фильм о рэпере. Картина будет носить название «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Режиссером выступит Владислав Кузнецов, сценаристом станет музыкальный критик Даниил Башта (Даня Порнорэп).

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