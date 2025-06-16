В России появится фонд помощи наркозависимым имени Паши Техника

Его открытие анонсировали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии «Новые люди» и мать рэпера Надежда Ивлева. «Мы сейчас ждем документы из Минюста. Как только они у нас будут, мы ищем площадку для самого фонда. Это не кабинет, это будут места, где постоянно будут идти лекции», — уточнил Даванков.