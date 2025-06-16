Китайский заповедник ищет на работу танцующих «дикарей», которые будут мурлыкать перед туристами

Национальный природный заповедник Шэньнунцзя в провинции Хубэй ищет сотрудников в экскурсионную зону, которые будут изображать танцующих дикарей перед туристами. Об этом сообщает South China Morning Post.
На работу планируют нанять 16 человек, которые будут трудиться с июля по август этого года. Сотрудники должны будут носить костюмы дикарей, патрулировать территорию и танцевать. Кроме того, им предстоит пробовать еду, которую им предложат посетители заповедника, а еще снимать все это на видео и делиться роликами в социальных сетях.
По словам представителей туристической компании, для кандидатов нет ограничений по полу или возрасту, однако им необходимо предоставить медицинские документы, подтверждающие их физическое здоровье. «Приоритет будет отдан тем, кто любит есть сырую пищу и привык жить в дикой природе», — говорится в объявлении.
Общаться с туристами «дикарям» можно будет только «мурлыкающими звуками». Говорить на человеческом языке разрешается лишь в случаях, если туристы спросят дорогу в туалет. Сотрудникам запрещено прикасаться к диким животным, а при встрече с «неопознанными существами» им нужно «немедленно убегать».
За работу в Шэньнунцзя обещают платить по 500 юаней (около 5400 рублей) в день. Набор персонала начался 6 июня. За это время заявки отправили уже около 10 тыс. человек.
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