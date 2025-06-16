Китайский заповедник ищет на работу танцующих «дикарей», которые будут мурлыкать перед туристами

На работу планируют нанять 16 человек, которые будут трудиться с июля по август этого года. Сотрудники должны будут носить костюмы дикарей, патрулировать территорию и танцевать. Кроме того, им предстоит пробовать еду, которую им предложат посетители заповедника, а еще снимать все это на видео и делиться роликами в социальных сетях.