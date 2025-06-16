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В России стали чаще нанимать на работу по знакомству

Фото: TheStandingDesk/Unsplash

В России стали чаще нанимать на работу по знакомству, выяснила рекрутинговая компания Superjob. Данные исследования опубликовало издание «Москвич Mag».

Трудоустройство по знакомству практикуют 85% компаний. Годом ранее показатель был на уровне 78%. Superjob приводит примеры таких историй: в Севастополе на одном из госпредприятий топ-менеджерами работала семья: муж, жена и их сын, — а в городской больнице главный врач взяла на работу юристом собственного сына без высшего юридического образования и сестру, которая получала значительно больше коллег.

В Superjob считают, что всему виной кадровый голод, но эксперты рынка предупреждают, что блат может усугубить проблему: он повышает риск неэффективного или отрицательного отбора кандидатов на вакансии, что вскоре может привести к системным проблемам в бизнесе, госуправлении и экономике.

Больше трети россиян вынуждены регулярно перерабатывать, около половины периодически работают сверхурочно. Согласно исследованию, среди офисных сотрудников 77% сталкиваются с переработками: 31% — регулярно, а 46% — время от времени. Особенно часто для сверхурочной работы задерживаются те, кто чувствует необходимость доказывать свою полезность.

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