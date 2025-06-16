В России стали чаще нанимать на работу по знакомству

Трудоустройство по знакомству практикуют 85% компаний. Годом ранее показатель был на уровне 78%. Superjob приводит примеры таких историй: в Севастополе на одном из госпредприятий топ-менеджерами работала семья: муж, жена и их сын, — а в городской больнице главный врач взяла на работу юристом собственного сына без высшего юридического образования и сестру, которая получала значительно больше коллег.