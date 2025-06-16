Назван самый популярный тревел-блогер среди россиян

Самый популярный тревел-блогер среди россиян — Илия Воскресенский. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании «Купибилет». Результаты есть у «Афиши Daily».
Сервис по покупке авиа- и ж/д билетов провел исследование, чтобы выяснить, кто больше всего вдохновляет россиян на путешествия. В нем приняли участие 1200 респондентов из городов-миллиоников.
Оказалось, что видео Воскресенского о путешествиях по миру смотрят почти 12% опрошенных. На втором месте — Дмитрий Масленников, известный своими поездками в страшные и заброшенные места (9%). Третье место занял Vadim Key (6%), он рассказывает о путешествиях и переездах семьи в разные страны.
Помимо конкретных блогеров, россияне любят смотреть влоги знаменитостей, когда те отправляются в путешествия — за ними следит 12% аудитории. Также популярны телешоу и передачи про путешествия — их выбирает 21% россиян.
Кроме того, 34% россиян признались, что отправляются в путешествие, вдохновившись контентом от блогеров или красивыми фотографиями в соцсетях. 26% респондентов отметили, что путешествовать им хочется просто по внутреннему зову — вдохновение извне им для этого не нужно. 24% отправляются в путешествие после вдохновляющих рассказов друзей об их поездке, а 16% — после просмотра фильмов или прочтения книг.
«Тревел-контент сегодня — это не просто развлечение, а один из главных факторов принятия решения о поездке. Люди ищут эмоции, визуальные образы, инсайды от „своих“ и реальные истории. Мы видим, как пользователи пересматривают ролики о стране перед покупкой билетов, чтобы понять, подходит ли им эмоционально направление для поездки или следует посмотреть другие места», — подчеркнули в пресс-службе «Купибилет».
Весной россияне назвали Израиль, Иран, Мексику, США и Индию самыми опасными странами для путешествий. Самыми комфортными направлениями для поездок жители страны считают Беларусь, Китай, Японию, Мальдивы и Турцию.