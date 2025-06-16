Назван самый популярный тревел-блогер среди россиян

Кроме того, 34% россиян признались, что отправляются в путешествие, вдохновившись контентом от блогеров или красивыми фотографиями в соцсетях. 26% респондентов отметили, что путешествовать им хочется просто по внутреннему зову — вдохновение извне им для этого не нужно. 24% отправляются в путешествие после вдохновляющих рассказов друзей об их поездке, а 16% — после просмотра фильмов или прочтения книг.