Ева Карицкая: Паша Техник умер из‑за действий нелегальных прокапщиков

Паша Техник погиб из‑за действий нелегальных «капельников», заявила бывшая жена артиста Ева Карицкая. Ее слова с пресс-конференции партии «Новые люди» приводит «Осторожно, новости».
По версии матери ребенка музыканта, в последние дни жизни рэперу вместо скорой помощи вызывали подпольных медиков, которые не смогли верно оценить его состояние.
«Люди, которые нелегально работают в Таиланде капельниками, они нелегально работают в медицинских учреждениях, в клиниках, которые, возможно, также не имеют лицензии. Три дня его прокапывали непонятными, скажем так, веществами, они приезжали без определенного оборудования, которое может реально дать понять, что с человеком происходит», — заявила Карицкая. Она подчеркнула, что решение вызывать прокапщиков принималось без ведома родственников и привело к трагедии.
Менеджер музыканта Марк Яровный называл причиной смерти легочную инфекцию. Именно этот диагноз написали тайские врачи в свидетельстве о смерти.
Хип-хоп-артист ушел из жизни 4 апреля в возрасте 40 лет. Сотрудники клиники отключили его от аппарата жизнеобеспечения, констатировав смерть. Незадолго до этого проект «Выжившие» сообщал, что Технику «резко стало» плохо и его реанимировали.
Ранее исполнителя ввели в искусственную кому в больнице, куда он попал в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писали, что незадолго до этого он получил тяжелое отравление запрещенными веществами, после чего ему потребовалась помощь врачей.