Ева Карицкая: Паша Техник умер из‑за действий нелегальных прокапщиков

Дочь Брюса Уиллиса опубликовала пост в День отца: «В груди ноет от желания поговорить с тобой»
Назван самый популярный тревел-блогер среди россиян
В Нью-Йорке прошел конкурс двойников Педро Паскаля
Блейз Метревели возглавила разведку MI6, став первой женщиной на этом посту
Третьяковская галерея и ВТБ представят первую масштабную выставку Ильи Машкова
Крейг Мазин и Селин Сон работают над сериалом HBO про киберспорт
В Венеции местные активисты выступают против против свадьбы Джеффа Безоса
Фигуристка Анна Щербакова и балерина Мария Кошкарева выпустили ролик о героине Genshin Impact
Doja Cat — о встрече с фанатом: «Не надо трогать и хватать меня, если ты меня не знаешь»
Брэд Питт хочет вновь поработать с Томом Крузом, если ему не придется висеть на крыле самолета
Wildberries может запустить продажи квартир и другой недвижимости
Ремейк «Как приручить дракона» стартовал с 200 млн долларов в мировом прокате
Завершились съемки «Властелинов Вселенной». Посмотрите на Николаса Галицина в образе Хи-Мэна
Звезда «Пацанов» Эрин Мориарти страдает от болезни Грейвса: «Я так долго обманывала себя»
РКН не снимал блокировку с YouTube и Instagram*. СМИ сообщали о восстановлении их работы
Разработчик превратил свой iPad в дневник Тома Реддла из «Гарри Поттера»
Блогершу Диану Коркунову ограбили в Париже на 15 млн рублей
Блогер создал центрифугу, которая собирает последние капли кетчупа со стенок банки
Производитель «Оземпика» потерял канадский рынок, так как не заплатил пошлину в 450 долларов
«Если ты поверишь, что можешь летать, то не упадешь»: NYT рассказал, как ChatGPT сводит людей с ума
Paramount не планирует сиквел «Трансформеров: Начало»
Ким Кэтролл 4 раза отказывалась от роли Саманты в «Сексе в большом городе»
Со следующей недели в Москву вернется тепло (но ненадолго)
В Москве проснулись летучие мыши
Дэвид Бекхэм станет приглашенным редактором журнала о сельской жизни
Даррен Аронофски планирует снять фильм с Дуэйном Джонсоном для A24
Российские университеты дают дипломы вместо образования, заявил министр науки
В Италии турист сел на «Кресло Ван Гога» и сломал его

Ева Карицкая: Паша Техник умер из‑за действий нелегальных прокапщиков

Фото: «Доктор Лазарев»/YouTube

Паша Техник погиб из‑за действий нелегальных «капельников», заявила бывшая жена артиста Ева Карицкая. Ее слова с пресс-конференции партии «Новые люди» приводит «Осторожно, новости».

По версии матери ребенка музыканта, в последние дни жизни рэперу вместо скорой помощи вызывали подпольных медиков, которые не смогли верно оценить его состояние.

«Люди, которые нелегально работают в Таиланде капельниками, они нелегально работают в медицинских учреждениях, в клиниках, которые, возможно, также не имеют лицензии. Три дня его прокапывали непонятными, скажем так, веществами, они приезжали без определенного оборудования, которое может реально дать понять, что с человеком происходит», — заявила Карицкая. Она подчеркнула, что решение вызывать прокапщиков принималось без ведома родственников и привело к трагедии.

Менеджер музыканта Марк Яровный называл причиной смерти легочную инфекцию. Именно этот диагноз написали тайские врачи в свидетельстве о смерти.

Хип-хоп-артист ушел из жизни 4 апреля в возрасте 40 лет. Сотрудники клиники отключили его от аппарата жизнеобеспечения, констатировав смерть. Незадолго до этого проект «Выжившие» сообщал, что Технику «резко стало» плохо и его реанимировали.

Ранее исполнителя ввели в искусственную кому в больнице, куда он попал в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писали, что незадолго до этого он получил тяжелое отравление запрещенными веществами, после чего ему потребовалась помощь врачей.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами