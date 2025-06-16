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Сериал «Медленные лошади» продлили на седьмой сезон

Фото: Apple TV+

Apple TV+ продлил сериал «Медленные лошади» на седьмой сезон еще до выхода пятой части. Об этом рассказал исполнитель главной роли Гэри Олдман.

Пятый сезон шоу выйдет 24 сентября, шестой уже отснят, а съемки седьмого начнутся в Великобритании в конце сентября или начале октября.

«Медленные лошади», основанные на серии романов Мика Херрона, рассказывают о группе изгоев из МИ-5, работающих в разведке под руководством Джексона Лэмба. Действие развивается в современном Лондоне, но в основе сюжета, юмора и развития персонажей лежит классический шекспировский стиль.

По словам Олдмана, успех сериала кроется в реалистичных героях: «Мы настолько привыкли к образу шпионов в казино и на Aston Martin, что, кажется, „Медленные лошади“ цепляют зрителей тем, что здесь — обычные люди, совершающие героические поступки. И никаких гаджетов».

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Теги:
Apple
Люди:
Гэри Олдман
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