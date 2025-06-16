Сериал «Медленные лошади» продлили на седьмой сезон

По словам Олдмана, успех сериала кроется в реалистичных героях: «Мы настолько привыкли к образу шпионов в казино и на Aston Martin, что, кажется, „Медленные лошади“ цепляют зрителей тем, что здесь — обычные люди, совершающие героические поступки. И никаких гаджетов».