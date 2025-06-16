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Третьяковская галерея и ВТБ представят первую масштабную выставку Ильи Машкова

Фото: пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

17 июня Третьяковская галерея совместно с ВТБ открывают выставку «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика». Экспозиция в корпусе на Кадашевской набережной объединит около 200 полотен артиста.

Куратор — искусствовед, арт-критик Кирилл Светляков. Выставка продлится до 26 октября. «Илья Машков — художник-бунтарь. Его творчество меняет привычное представление о русском искусстве. Для ВТБ особенно ценно поддерживать выставку — первую масштабную экспозицию, раскрывающую весь спектр его мастерства. На наш взгляд, культурное наследие России — это не только музейные экспонаты, но и живая история», — рассказала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

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Фото: пресс-служба Государственной Третьяковской галереи.

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Фото: пресс-служба Государственной Третьяковской галереи.

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Фото: пресс-служба Государственной Третьяковской галереи.

Выставка представит работы мастера с конца 1910-х до 1940-х годов, они позволят проследить эволюцию художника и русского искусства — от авангарда до реализма. Основу экспозиции составят произведения из 26 государственных коллекций и частных собраний.

Машков — художник русского авангарда, основатель объединения «Бубновый валет». ВТБ входит в состав Совета попечителей Третьяковской галереи с 2002 года. При поддержке банка в галерее прошли уникальные выставки Валентина Серова, Ивана Айвазовского, Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Николая Ге, Исаака Левитана, Ильи Репина, Николая Рериха и другие.

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