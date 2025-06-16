Третьяковская галерея и ВТБ представят первую масштабную выставку Ильи Машкова

Куратор — искусствовед, арт-критик Кирилл Светляков. Выставка продлится до 26 октября. «Илья Машков — художник-бунтарь. Его творчество меняет привычное представление о русском искусстве. Для ВТБ особенно ценно поддерживать выставку — первую масштабную экспозицию, раскрывающую весь спектр его мастерства. На наш взгляд, культурное наследие России — это не только музейные экспонаты, но и живая история», — рассказала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.