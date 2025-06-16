Крейг Мазин и Селин Сон работают над сериалом HBO про киберспорт

Режиссер «Материалистки» Селин Сон станет шоураннером сериала HBO «Damage». Об этом узнал инсайдер Джефф Снейдер, его информацию позже подтвердило Variety.
Героями драматического сериала станут киберспортсмены, другие подробности не раскрываются. Сон напишет сценарий и станет исполнительным продюсером проекта, ей поможет продюсер Дэвид Инохоса, работавший с Сон над «Материалисткой» и «Прошлыми жизнями».
Кроме того, в многосерийном фильме задействованы студия Word Games шоураннера «Чернобыля» и «Одних из нас» Крейга Мазина, а также кинокомпания А24.
«Прошлые жизни» (2023) стали режиссерским дебютом Сон. Фильм, номинированный на «Оскар» за лучший фильм и сценарий, рассказывает о корейско-американской женщине, состоящей в браке с американцем, которая воссоединяется с другом детства из Кореи.
«Материалистка» с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом вышла в мировой прокат в минувшие выходные и стала третьим самым успешным дебютом А24 в США.
Крейг Мазин сейчас занят работой над сценарием третьего сезона «Одних из нас». Он подтвердил, что историю одноименной игры разобьют на четыре сезона.