Блейз Метревели возглавила разведку MI6, став первой женщиной на этом посту

Внешнюю британскую разведку MI6 впервые возглавит женщина. Об этом объявил премьер-министр страны Кир Стармер.
Пост главы службы осенью займет Блейз Метревели — разведчица, работающая в MI6 с 1999 года. Она сменит на этом посту сэра Ричарда Мура и станет 18-м директором разведки.
«Для меня большая честь и гордость — быть назначенной на этот пост. MI6 играет важнейшую роль в обеспечении безопасности британцев и продвижении интересов Великобритании за рубежом. Я с нетерпением жду продолжения этой работы вместе с отважными сотрудниками MI6 и нашими международными партнерами», — отметила Метревели.
Сейчас она занимает должность генерального директора отдела Q MI6 — подразделения, отвечающего за технологии и инновации. Ранее разведчица также занимала руководящие позиции как в MI6, так и во внутреннем контрразведывательном агентстве MI5.
Новая глава разведки изучала социальную антропологию в Кембриджском университете и провела значительную часть карьеры в оперативных миссиях на Ближнем Востоке и в Европе. «Историческое назначение Блейз Метревели происходит в момент, когда работа разведывательных служб Великобритании особенно важна.
Мы сталкиваемся с беспрецедентными угрозами — от враждебных держав, направляющих к нашим берегам разведывательные корабли, до хакеров, чьи сложные кибератаки нацелены на наши государственные службы», — отметил Кир Стармер.