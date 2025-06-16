Блейз Метревели возглавила разведку MI6, став первой женщиной на этом посту

Дочь Брюса Уиллиса опубликовала пост в День отца: «В груди ноет от желания поговорить с тобой»
Назван самый популярный тревел-блогер среди россиян
Ева Карицкая: Паша Техник умер из‑за действий нелегальных прокапщиков
В Нью-Йорке прошел конкурс двойников Педро Паскаля
Третьяковская галерея и ВТБ представят первую масштабную выставку Ильи Машкова
Крейг Мазин и Селин Сон работают над сериалом HBO про киберспорт
В Венеции местные активисты выступают против против свадьбы Джеффа Безоса
Фигуристка Анна Щербакова и балерина Мария Кошкарева выпустили ролик о героине Genshin Impact
Doja Cat — о встрече с фанатом: «Не надо трогать и хватать меня, если ты меня не знаешь»
Брэд Питт хочет вновь поработать с Томом Крузом, если ему не придется висеть на крыле самолета
Wildberries может запустить продажи квартир и другой недвижимости
Ремейк «Как приручить дракона» стартовал с 200 млн долларов в мировом прокате
Завершились съемки «Властелинов Вселенной». Посмотрите на Николаса Галицина в образе Хи-Мэна
Звезда «Пацанов» Эрин Мориарти страдает от болезни Грейвса: «Я так долго обманывала себя»
РКН не снимал блокировку с YouTube и Instagram*. СМИ сообщали о восстановлении их работы
Разработчик превратил свой iPad в дневник Тома Реддла из «Гарри Поттера»
Блогершу Диану Коркунову ограбили в Париже на 15 млн рублей
Блогер создал центрифугу, которая собирает последние капли кетчупа со стенок банки
Производитель «Оземпика» потерял канадский рынок, так как не заплатил пошлину в 450 долларов
«Если ты поверишь, что можешь летать, то не упадешь»: NYT рассказал, как ChatGPT сводит людей с ума
Paramount не планирует сиквел «Трансформеров: Начало»
Ким Кэтролл 4 раза отказывалась от роли Саманты в «Сексе в большом городе»
Со следующей недели в Москву вернется тепло (но ненадолго)
В Москве проснулись летучие мыши
Дэвид Бекхэм станет приглашенным редактором журнала о сельской жизни
Даррен Аронофски планирует снять фильм с Дуэйном Джонсоном для A24
Российские университеты дают дипломы вместо образования, заявил министр науки
В Италии турист сел на «Кресло Ван Гога» и сломал его

Блейз Метревели возглавила разведку MI6, став первой женщиной на этом посту

Фото: MI6

Внешнюю британскую разведку MI6 впервые возглавит женщина. Об этом объявил премьер-министр страны Кир Стармер.

Пост главы службы осенью займет Блейз Метревели — разведчица, работающая в MI6 с 1999 года. Она сменит на этом посту сэра Ричарда Мура и станет 18-м директором разведки.

«Для меня большая честь и гордость — быть назначенной на этот пост. MI6 играет важнейшую роль в обеспечении безопасности британцев и продвижении интересов Великобритании за рубежом. Я с нетерпением жду продолжения этой работы вместе с отважными сотрудниками MI6 и нашими международными партнерами», — отметила Метревели.

Сейчас она занимает должность генерального директора отдела Q MI6 — подразделения, отвечающего за технологии и инновации. Ранее разведчица также занимала руководящие позиции как в MI6, так и во внутреннем контрразведывательном агентстве MI5.

Новая глава разведки изучала социальную антропологию в Кембриджском университете и провела значительную часть карьеры в оперативных миссиях на Ближнем Востоке и в Европе. «Историческое назначение Блейз Метревели происходит в момент, когда работа разведывательных служб Великобритании особенно важна.

Мы сталкиваемся с беспрецедентными угрозами — от враждебных держав, направляющих к нашим берегам разведывательные корабли, до хакеров, чьи сложные кибератаки нацелены на наши государственные службы», — отметил Кир Стармер.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами