Блейз Метревели возглавила разведку MI6, став первой женщиной на этом посту

«Для меня большая честь и гордость — быть назначенной на этот пост. MI6 играет важнейшую роль в обеспечении безопасности британцев и продвижении интересов Великобритании за рубежом. Я с нетерпением жду продолжения этой работы вместе с отважными сотрудниками MI6 и нашими международными партнерами», — отметила Метревели.