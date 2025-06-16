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В Венеции местные активисты выступают против против свадьбы Джеффа Безоса

Фото: Lucrezia Granzetti/Getty Images

Итальянцы организовали кампанию «Нет места для Безоса» (No Space for Bezos), пишет издание The Guardian. Так местные активисты выступают против проведения свадебной церемонии миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес в Венеции.

Кампания началась в марте, ее возглавила местная учительница Марта Сотторива. Активисты расклеивают плакаты, раздают прохожим листовки и выступают на площадях против предстоящего мероприятия. На фасаде базилики Сан-Джорджо, где пара собирается провести венчание, активисты повесили баннер с надписью «Нет Безосу». На свадьбе ожидают больше 200 гостей, среди которых Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Иванка Трамп. Церемония запланирована на конец июня.

Власти Венеции считают, что свадьба может оказаться выгодной для города. Они ожидают, что она принесет городу почти 10 млн евро. «В воздухе витает много гнева, потому что совет снова подчинился логике наживы: наш город продали тому, кто больше заплатит. Каждый раз, когда происходит событие такого рода, Венеция замирает, некоторые районы становятся недоступными, а туристов приезжает еще больше. Эта свадьба — символ всех проблем Венеции», — говорит активистка Марта Сотторива.

Недавно Джефф Безос перекрыл улицу в Нью-Йорке, чтобы поднять мебель в свой пентхаус. Участок Пятой авеню огородили защитной лентой, барьерами и грузовиками. Десятки рабочих толпились вокруг, а прохожие наблюдали, как груз приближается к крыше 24-этажного дома, в котором Безосу, как сообщается, принадлежат пять квартир стоимостью 119 млн долларов.

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