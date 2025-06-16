В Венеции местные активисты выступают против против свадьбы Джеффа Безоса

Власти Венеции считают, что свадьба может оказаться выгодной для города. Они ожидают, что она принесет городу почти 10 млн евро. «В воздухе витает много гнева, потому что совет снова подчинился логике наживы: наш город продали тому, кто больше заплатит. Каждый раз, когда происходит событие такого рода, Венеция замирает, некоторые районы становятся недоступными, а туристов приезжает еще больше. Эта свадьба — символ всех проблем Венеции», — говорит активистка Марта Сотторива.