Дочь Брюса Уиллиса опубликовала пост в День отца: «В груди ноет от желания поговорить с тобой»

Но я знаю, ты не хотел бы, чтобы я грустила, поэтому я постараюсь быть благодарной — за то, что ты мой папа, что ты рядом, и я все еще могу обнять тебя, поцеловать, рассказать тебе истории. Я буду благодарна за каждое мгновение с тобой», — написала она.