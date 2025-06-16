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Дочь Брюса Уиллиса опубликовала пост в День отца: «В груди ноет от желания поговорить с тобой»

Фото: @rumerwillis

В День отца Румер Уиллис, старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, призналась, что переживает этот день с болью из‑за фронтотемпоральной деменции актера. Она опубликовала пост в своих соцсетях.

«Сегодня тяжело. У меня в груди ноет от желания поговорить с тобой, рассказать все, что происходит в моей жизни. Обнять тебя, расспросить о жизни, историях, трудностях, победах… Жаль, что я не задала тебе больше вопросов, пока могла.

Но я знаю, ты не хотел бы, чтобы я грустила, поэтому я постараюсь быть благодарной — за то, что ты мой папа, что ты рядом, и я все еще могу обнять тебя, поцеловать, рассказать тебе истории. Я буду благодарна за каждое мгновение с тобой», — написала она.

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Жена Брюса — Эмма Хеминг Уиллис, с которой он поженился в 2009 году, также опубликовала пост: «Любовь всем отцам, живущим с болезнями или инвалидностью, которые продолжают быть рядом так, как могут, и детям, которые поддерживают их».

«То, чему Брюс учит наших дочерей, — выходит за пределы слов: стойкость, безусловная любовь, тихая сила быть рядом… Эти символические даты пробуждают много эмоций. Мне невероятно грустно. Я всей душой хочу, чтобы все было иначе — для него и для нас», — написала Эмма.

В 2022 году Брюс завершил актерскую карьеру из‑за диагностирования афазии. Год спустя семья актера сообщила, что актеру поставили точный диагноз — лобно-височная деменция. Действенных методов лечения этой болезни сегодня не существует.

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