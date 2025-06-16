Брэд Питт хочет вновь поработать с Томом Крузом, если ему не придется висеть на крыле самолета

«Том всегда на грани. Брэд — тоже талантливый водитель, но он понимает свои границы. С Томом мы бы уже разбились. Он реально доводит все до крайности. Это пугает. Я работал с ним на „Миссия: невыполнима“ — это адски стрессово. А Бред — он слушает, знает свои способности и первым скажет: „Нет, я это делать не буду“», — отметил координатор трюков Грэм Келли.