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Брэд Питт хочет вновь поработать с Томом Крузом, если ему не придется висеть на крыле самолета

Фото: Apple Studios

Брэд Питт хотел бы вновь поработать с Томом Крузом, с которым они снимались вместе в «Интервью с вампиром» в 1994 году, а за кадром после съемок гоняли на картингах.

Когда журналисты E! News спросили, что нужно сделать, чтобы снова поработать вместе, Питт ответил: «Я не собираюсь болтаться на самолетах и прочем, так что, когда он снова сделает что‑то, происходящее на земле, тогда поговорим».

Поводом для разговора стал грядущий фильм «F1», где Питт играет бывшего гонщика Сонни Хейза, возвращающегося в автоспорт после аварии. Режиссер Джозеф Косински, известный по «Топ Ган: Мэверик», отметил, что Питт и Круз оба отлично водят, но Круз любит рисковать на грани.

«Том всегда на грани. Брэд — тоже талантливый водитель, но он понимает свои границы. С Томом мы бы уже разбились. Он реально доводит все до крайности. Это пугает. Я работал с ним на „Миссия: невыполнима“ — это адски стрессово. А Бред — он слушает, знает свои способности и первым скажет: „Нет, я это делать не буду“», — отметил координатор трюков Грэм Келли.

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