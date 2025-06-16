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Wildberries может запустить продажи квартир и другой недвижимости

Фото: Naomi Hébert/Unsplash

Wildberries собирается продавать квартиры и другую недвижимость на маркетплейсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) Татьяну Ким.

«Безусловно, мы расширяем категории. Из ближайшего — мы сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры», — сказала она.

По словам Ким, Wildberries продолжает активно развивать не только ассортимент, но и логистику. Например, появилась возможность доставлять товары, минуя сортировочные центры. А в марте компания запустила сервис WB Track, позволяющий клиентам пересылать посылки между пунктами выдачи заказов.

Ранее в этом году маркетплейс уже начал продавать дачные дома, бани и плавучие дома. В 2024-м на Wildberries появились автомобили.

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