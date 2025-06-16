Уилл Смит отказался от роли в «Начале» Кристофера Нолана, потому что не понял его идеи

Уилл Смит не понял задумки «Начала» Кристофера Нолана и отказался от роли. Об этом актер рассказал в эфире радиостанции Kiss Xtra.
Как в то время писал The Hollywood Reporter, изначально в роли вора-извлекателя Доминика Кобба режиссер хотел видеть Брэда Питта. Однако из‑за занятости звезды он обратился к Уиллу Смиту. В итоге в актерский состав вошел Леонардо Ди Каприо.
По словам Уилла Смита, он сильнее всего жалеет об отказе от участия в картине Нолана и отказе от съемок в «Матрице».
«Не думаю, что когда‑либо говорил это публично, но скажу сейчас, раз у нас пошел такой разговор. Я никогда об этом не рассказывал. Крис Нолан сперва предложил „Начало“ мне. Но я совершенно не понял его питч», — разоткровенничался актер.
«Наверное, дело в том, что фильмы про альтернативные реальности очень непросто объяснить. Но мне очень жаль, что я сказал нет ему (и авторам „Матрицы“. — Прим. ред.)», — добавил Смит.
По его воспоминаниям, Смит не был впечатлен идеей Ланы и Лилли Вачовски, которые во время питча больше говорили о технологии съемок, чем о сюжете.
«Представь, ты в драке. Ты прыгаешь. Представь, если бы ты мог зависнуть в воздухе, а камера бы облетела вокруг тебя на 360 градусов. Мы сделаем камеры, чтобы люди видели весь прыжок, когда ты застынешь в воздухе», — пересказывал актер их идею.
Также артист в прошлом отказался от главной роли в «Джанго освобожденном», которую Квентин Тарантино в итоге отдал Джейми Фоксу. Этот шаг он объяснил тем, что «не хотел сниматься в фильме о рабстве, посвященном мести».
«Дело было в творческом видении истории. Для меня это идеальный сюжет: парень учится убивать, чтобы вернуть жену, взятую в рабство. Но мы с Квентином не сошлись во взглядах. Я отчаянно хотел снять этот фильм, но считал, что он должен быть историей любви, а не мести», — рассказывал Смит THR.