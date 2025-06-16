Уилл Смит отказался от роли в «Начале» Кристофера Нолана, потому что не понял его идеи

«Не думаю, что когда‑либо говорил это публично, но скажу сейчас, раз у нас пошел такой разговор. Я никогда об этом не рассказывал. Крис Нолан сперва предложил „Начало“ мне. Но я совершенно не понял его питч», — разоткровенничался актер.