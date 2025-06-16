В Нью-Йорке прошел конкурс двойников Педро Паскаля

Состязания организовал мексиканский ресторан Son Del North. Его владелица и шеф-повар Анниша Гарсиа обратила внимание на слова актера о том, что в Нью-Йорке нет заведений с вкусными блюдами мексиканской кухни, и решила использовать это для акции. «То есть как это у нас нет хорошей мексиканской еды? Вот же мы, здесь!» — удивилась она.