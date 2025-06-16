В Нью-Йорке прошел конкурс двойников Педро Паскаля. Его победитель выиграл 50 долларов и годовой запас буррито. Об этом пишет New York Post.
Состязания организовал мексиканский ресторан Son Del North. Его владелица и шеф-повар Анниша Гарсиа обратила внимание на слова актера о том, что в Нью-Йорке нет заведений с вкусными блюдами мексиканской кухни, и решила использовать это для акции. «То есть как это у нас нет хорошей мексиканской еды? Вот же мы, здесь!» — удивилась она.
Несмотря на дождь, мероприятие собрало толпу. Некоторые из зрителей оказались на месте совершенно случайно и пришли просто потому, что заметили сборище людей. Организаторы не ожидали такого ажиотажа и даже закрыли ресторан в полдень. «Мы расстроились из‑за дождя, думали, никто не придет. А потом люди стали появляться — боже мой!» — отметила Гарсия.
Всего в мероприятии приняли участие 26 Паскалей. Многие из них пришли по совету друзей или партнеров и старались копировать не только прическу и усы актера, но и его манеры или знаковые образы.
«Девушка уверена, что я похож, я сам сомневаюсь. Вот так мы и решим наш спор», — поделился участник Келли Доул в беседе с The Independent.
Победителем стал житель Бруклина Джордж Гунтас, поразительно похожий на звезду «Мандалорца» и «Одних из нас». Мужчина работает художником по свету в телешоу «The Daily Show», а на конкурс его привела жена. По ее словам, ей пришлось силой тащить супруга на ивент.
«Впервые сравнения появились после выхода „Игры престолов“, потом и дети стали замечать. Я предложила Джорджу таким образом отметить День отца — он был просто обязан пойти! Забавно, что он вообще не сидит в соцсетях, а теперь его лицо будет везде», — рассмеялась она.