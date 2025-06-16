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«Короче, если я улыбаюсь, это не значит, что мы вайбим. И не надо трогать меня, хватать, когда ты меня,*****, даже не знаешь. Кто понимает — поймет. Серьезно, в такие моменты мне стоит быть строже. И он даже не знал моего гребаного имени, а уже трогал меня и целовал в лицо — это кошмар»