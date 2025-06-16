Доджа Кэт разругалась с фанатом, подарившим ей футболку. Она была сильно раздражена из‑за прикосновений, объятий и поцелуя, на который не давала согласия.
Инцидент произошел 8 июня. Тиктокер Пабло Тамайо с друзьями встретил певицу на улице в Лос-Анджелесе. Их беседу заснял приятель мужчины, видео позже появилось в его тиктоке. Ролик набрал более 15 млн просмотров и 3 млн лайков.
На записи Тамайо называет Доджу Кэт иконой, говорит, что обожает ее, снимает с себя майку и дает ей. Затем он обнимает артистку за плечи и называет свое имя. Та в ответ разрешает называть себя Ами (ее настоящее имя Амала), обнимает, говорит, что рада знакомству и что от Пабло вкусно пахнет. Он целует ее в щеку, вместе они прыгают и кричат.
Неделю спустя после публикации видео Доджа Кэт резко высказалась в твиттере об инциденте и назвала его кошмарным, а потом удалила посты.
«Если я улыбаюсь, это не значит, что мы вайбим. Не надо трогать меня, хватать, когда ты меня,*****, даже не знаешь. Он даже не знал моего гребаного имени, а уже трогал меня и целовал в лицо — это кошмар», — написала она и добавила, что выбросила подарок фаната.
«Короче, если я улыбаюсь, это не значит, что мы вайбим. И не надо трогать меня, хватать, когда ты меня,*****, даже не знаешь. Кто понимает — поймет. Серьезно, в такие моменты мне стоит быть строже. И он даже не знал моего гребаного имени, а уже трогал меня и целовал в лицо — это кошмар»
«Кстати, я выкинула эту вонючую футболку»
Узнав о ее реакции, Тамайо выразил обиду: «Это неприятно, ведь она мне очень нравится. Ее музыка потрясающая, хотя я никогда не был ее самым большим фанатом».
Поклонник рассказал, что Доджа сама обратила внимание на его майку на мероприятии и захотела ее получить немедленно. «Я сказал, что продаю такие футболки и с радостью подарил бы ей одну. Она хотела ее прямо сейчас, и я предложил забрать мою, но она отказалась», — объяснил Тамайо.
Блогер назвал певицу «милой и потрясающей», но взял «полную ответственность», если в тот момент был «слишком любезен», и принес извинения.
«Я гей и никогда бы не поставил ее в неудобное положение. Даже камеру не включил бы без ее разрешения. Доджа — звезда, конечно, ей хочется четко расставить границы. Прошу прощения за случившееся», — добавил он.
Тамайо также допустил, что певица написала твиты «ради пиара», ведь в момент встречи явно была «не против» принять майку.
«Честно, это просто демонстрирует, что не все таковы в реальности, какими кажутся», — заключил фанат.