Ремейк «Как приручить дракона» стартовал с 200 млн долларов в мировом прокате

Первые выходные прошли для картины Дина ДеБлуа лучше прогнозов. В американском прокате от нее ждали выручки в 70 млн долларов, однако результат оказался выше и достиг 83 млн. Еще 114 млн принесли кинотеатры в остальном мире. На Rotten Tomatoes фэнтезийная комедия имеет 77% свежести от критиков и 98% зрительского одобрения.