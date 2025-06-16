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Ремейк «Как приручить дракона» стартовал с 200 млн долларов в мировом прокате

Фото: Universal

Игровой ремейк «Как приручить дракона» стартовал с 198 млн долларов сборов в мировом прокате. Об этом пишет Variety.

Первые выходные прошли для картины Дина ДеБлуа лучше прогнозов. В американском прокате от нее ждали выручки в 70 млн долларов, однако результат оказался выше и достиг 83 млн. Еще 114 млн принесли кинотеатры в остальном мире. На Rotten Tomatoes фэнтезийная комедия имеет 77% свежести от критиков и 98% зрительского одобрения.

Пока фильм далек от окупаемости: по информации издания, бюджет съемок составил 150 млн долларов, еще 100 млн были потрачены студией Universal на маркетинг. Впрочем, это не помешало компании анонсировать сиквел, который выйдет в 2027 году.

Другая премьера этой недели, мелодрама «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем, удачно стартовала в США. Она принесла в кассы 12 млн долларов и стала третьим самым успешным дебютом для студии А24 на родном рынке. Еще 3 млн долларов удалось собрать в других странах.

Тем временем сборы мультипликационной адаптации «Лило и Стич» добрались до 850 миллионов долларов за три недели в кинотеатрах. Вероятно, к концу проката итоговые сборы достигнут 1 млрд, и адаптация мультфильма станет первым фильмом-«миллиардером» в 2025 году.

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата» собрала 500 млн долларов. Завершение культовой франшизы с Томом Крузом, вероятно, так и не сможет окупить свой бюджет в 400 млн долларов.

«Балерина» с Аной де Армас принесла в кассу 91,5 млн долларов. Аналитики оценили этот результат как средний, ведь без вложений дистрибьюторов спин-оффу «Джона Уика» не удалось бы окупить свой бюджет в 90 млн долларов.

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