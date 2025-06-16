Звезда «Пацанов» Эрин Мориарти страдает от болезни Грейвса: «Я так долго обманывала себя»

Звезда «Пацанов» Эрин Мориарти борется с болезнью Грейвса. Об этом она рассказала в своем инстаграме*.
«Аутоиммунное заболевание проявляется по-разному у каждого человека и в каждом теле. Ваш опыт будет отличаться от моего. Мой опыт будет отличаться от вашего. Возможно, сильно, возможно, минимально», — написала актриса.
Она продолжила: «Одно могу сказать: если бы я не списывала все на стресс и усталость, я бы обнаружила это раньше. Месяц назад мне поставили диагноз „болезнь Грейвса“».
По словам артистки, в течение 24 часов после обращения к врачу она почувствовала облегчение: «С тех пор мои дни стали только ярче. Если у вас тускнеет в глазах, даже немного, идите проверьтесь. Не терпите и не превозмогайте страдания; вы заслуживаете комфорта. Жизнь и без того очень тяжела».
В посте Мориарти привела свои сообщения родителям. В одном она написала своей маме: «Я серьезно; мне очень, очень тяжело. Сегодня вечером меня тошнит. Я чувствую себя ужасно и не в себе, нельзя так жить вечно».
В другом актриса общается с отцом после начала лечения: «Я уже чувствую себя совсем по-другому. Не могу поверить, что так долго обманывала себя».
Как отмечает «Инвитро», болезнь Грейвса, она же Базедова болезнь, или токсический зоб, — это наследственное заболевание, поражающее щитовидную железу. Оно заставляет организм вырабатывать слишком много тиреоидного гормона, что приводит к увеличению щитовидной железы. При этом орган сдавливает пищевод и трахею, вызывает нарушения глотания и дыхания.
В результате больные испытывают учащенное сердцебиение, аритмию, жар, потерю массы тела при хорошем аппетите, страдают от нарушения сна, быстрой утомляемости и снижения работоспособности. Кроме того, симптомы включают офтальмологические нарушения, повышенное слезоотделение, двоение, отечность век или светобоязнь.
Это заболевание больше характерно для женщин, но встречается и у мужчин, а патологический процесс часто запускается в стрессовых ситуациях.
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