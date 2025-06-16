Звезда «Пацанов» Эрин Мориарти страдает от болезни Грейвса: «Я так долго обманывала себя»

По словам артистки, в течение 24 часов после обращения к врачу она почувствовала облегчение: «С тех пор мои дни стали только ярче. Если у вас тускнеет в глазах, даже немного, идите проверьтесь. Не терпите и не превозмогайте страдания; вы заслуживаете комфорта. Жизнь и без того очень тяжела».