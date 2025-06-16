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РКН не снимал блокировку с YouTube и Instagram*. СМИ сообщали о восстановлении их работы

Фото: Szabo Viktor/Unsplash

Роскомнадзор не снимал ограничений с Instagram* и YouTube в России. Об этом пресс-служба ведомства сообщила «Интерфаксу».

«Оснований для снятия ограничений нет», — отметили в агентстве.

В минувшие выходные жители из разных регионов страны рассказали, что социальная сеть и видеохостинг стали открываться у них без без сторонних сервисов при использовании мобильного интернета и вайфая.

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О доступности американских сайтов говорят данные сервиса 2ip.ru. Мониторинговый сервис Ping-Admin показал, что они могут открываться у пользователей из Москвы, Петербурга и Калининграда.

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21 марта 2022 года Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал американскую компанию Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Социальные сети Facebook* и Instagram были заблокированы в стране по требованию Генпрокуратуры.

Ситуация с YouTube развивалась иначе. 24 июля 2024 года пресс-служба «Ростелекома» сообщила об ухудшении качества загрузки видео на платформе. На следующий день, 25 июля, Александр Хинштейн, тогда глава комитета Госдумы по информационной политике, заявил о готовящихся мерах по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах за нарушение российских законов.

В августе пользователи столкнулись с практической невозможностью загружать ролики YouTube через фиксированный интернет, а в декабре 2024 года было зафиксировано новое падение скорости сервиса. По данным Google, трафик YouTube в России упал примерно на 80% по сравнению с началом июля 2024 года.

* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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