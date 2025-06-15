Разработчик превратил свой iPad в дневник Тома Реддла из «Гарри Поттера»

Житель США Итан Саадия сделал из своего iPad дневник Тома Реддла из «Гарри Поттера». Видео появилось в соцсети Х.
Судя по ролику, устройство может отвечать на рукописные запросы как темный волшебник в фильме. Это стало возможным после того, как Apple разрешила сторонним разработчикам создавать приложения с использованием своих больших языковых моделей (LLM).
Роль Драко Малфоя в новом сериале от HBO исполнит Локс Пратт из сериала «Повелитель мух». В каст также вошли — Кэтрин Паркинсон в роли Молли Уизли, Лео Эрли в роли Симуса Финнигана — Лео Эрли, Алессия Леони в роли Парвати Патил и Сиенна Муса в роли Лаванды Браун.
Исполнитель роли Люциуса Малфоя из фильмов «Гарри Поттер» Джейсон Айзекс поддержал актера Джонни Флинна, который исполнит эту же роль пожирателя смерти, но уже в сериале. Он посоветовал ему остерегаться эльфов, которые «его подставят». Айзекс также поддержал Тома Фелтона, который вновь сыграет Драко Малфоя в постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя» на Бродвее.