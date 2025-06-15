Блогершу Диану Коркунову ограбили в Париже на 15 млн рублей

У блогерши Дианы Коркуновой ограбили квартиру в Париже. Об этом модель сообщила в телеграм-канале.
Девушка рассказала, что инцидент произошел на прошлой неделе. Воры украли люксовые сумки, в числе которых Birkin, украшения и деньги. Общий ущерб составил больше 15 миллионов рублей.
«Это очень странное ощущение — когда кто‑то чужой просто заходит в твой дом, копается в твоих вещах, выбирает, что ему больше нравится, и уходит. А ты потом просто заходишь и видишь разорванные ящики и пустые полки», — написала Коркунова.
Инфлюэнсер отметила, что раньше сталкивалась с воровством на улицах и ресторанах, но кража из дома, по ее словам, «уже другой уровень». Коркунова призвала подписчиков, которые живут во Франции или часто туда приезжают, не забывать о безопасности.
«Здесь об этом нужно думать заранее: как хранить вещи, закрывать окна, какие ставить замки, какую страховку делать. И всегда нужно иметь план „Б“», — подчеркнула блогер.
Позже модель написала, что уже обратилась в полицию и страховую службу: «Мы будем искать. Ну а я — работать дальше и зарабатывать на новые красивые вещи. Жизнь продолжается».
Диана Коркунова стала популярна еще в 13 лет как модель и фотограф. Сейчас у нее более миллиона подписчиков в разных соцсетях. Блогер сотрудничала с брендами L`Oreal Paris, Louis Vuitton, Lancôme, Dior, Gucci и другими.