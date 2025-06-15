Блогершу Диану Коркунову ограбили в Париже на 15 млн рублей

«Это очень странное ощущение — когда кто‑то чужой просто заходит в твой дом, копается в твоих вещах, выбирает, что ему больше нравится, и уходит. А ты потом просто заходишь и видишь разорванные ящики и пустые полки», — написала Коркунова.