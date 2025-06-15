Блогер создал центрифугу, которая собирает последние капли кетчупа со стенок банки

Автор YouTube-канала «Happy Mad Scientist» разработал центрифугу, которая извлекает остатки кетчупа со стенок банки. Устройство с быстровращающейся балкой подходит для любых сосудов с соусами, например, с арахисовой пастой или нутеллой. Изобретение создано для решения проблемы утилизации пищевых отходов.