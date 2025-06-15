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Блогер создал центрифугу, которая собирает последние капли кетчупа со стенок банки

Фото: кадр из видео Happy Mad Scientist/YouTube

Автор YouTube-канала «Happy Mad Scientist» разработал центрифугу, которая извлекает остатки кетчупа со стенок банки. Устройство с быстровращающейся балкой подходит для любых сосудов с соусами, например, с арахисовой пастой или нутеллой. Изобретение создано для решения проблемы утилизации пищевых отходов.

«Я не люблю тратить продукты впустую, и именно поэтому я сконструировал машину, которая позволяет извлекать все до последнего кусочка из одноразового контейнера», — подписал видео мужчина.

Видео: Happy Mad Scientist/YouTube

В комментариях одни пользователи шутят, что создатель разработки теперь должен нести ответственность за ремонты на кухнях тех, кто решился попробовать этот способ избавления от отходов. Другие подписчики назвали центрифугу «главной разработкой десятилетия».

Недавно инженеры из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали робота, умеющего играть в бадминтон с людьми. Четвероногий робот ANYmal-D может успешно отбивать до 10 воланов подряд. Для оценки ситуации на площадке он использует стереокамеру. В его роботизированной «руке» закреплена ракетка, с помощью которой устройство наносит удары.

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