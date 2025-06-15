Производитель «Оземпика» потерял канадский рынок, так как не заплатил пошлину в 450 долларов

По его словам, Novo Nordisk по какой‑то причине не стала продлевать патент в Канаде. Последний платеж поступил в 2018 году, а в 2019-м канадский регулятор направил компании письмо с требованием заплатить за продление патента. С учетом штрафа сумма составляла всего 450 долларов. Однако производитель «Оземпика» так и не перевел деньги, в результате патент аннулировали.