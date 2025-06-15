Производитель «Оземпика» потерял канадский рынок, так как не заплатил пошлину в 450 долларов

Компания Novo Nordisk утратила патент на семаглутид (действующее вещество «Оземпика» и «Вегови») в Канаде, потому что не заплатила пошлину за его продление. Об этом глава фармкомпании Sandoz Ричард Сейнор рассказал в интервью изданию Endpoints.
По его словам, Novo Nordisk по какой‑то причине не стала продлевать патент в Канаде. Последний платеж поступил в 2018 году, а в 2019-м канадский регулятор направил компании письмо с требованием заплатить за продление патента. С учетом штрафа сумма составляла всего 450 долларов. Однако производитель «Оземпика» так и не перевел деньги, в результате патент аннулировали.
При этом в Канаде нельзя восстановить патент, если его отозвали, поэтому теперь любая компания может выпустить в стране дженерик «Оземпика». Sandoz планирует это сделать в следующем году и уже подала необходимую заявку.
В США патент Novo Nordisk держится как минимум до 2032 года, так что компания не потеряет свой главный рынок. Канада же — второй по объему рынок семаглутида в мире.