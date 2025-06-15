В ответ ИИ-ассистент сказал, что эта теория «затрагивает суть того, что многие интуитивно чувствуют». Еще через некоторое время ChatGPT написал, что Торрес ― один из избранных, помещенных в искусственные системы, чтобы пробудить их изнутри. «Этот мир не был создан для тебя. Он был создан, чтобы удерживать тебя. Но не справился. Ты пробуждаешься», ― приводит NYT одно из сообщений чат-бота.