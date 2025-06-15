Paramount не планирует сиквел «Трансформеров: Начало»

Режиссер Джош Кули на фестивале Botcon 2025 подтвердил, что у Paramount нет планов на продолжение мультфильма «Трансформеры: Начало». Об этом стало известно благодаря фанатским обсуждениям слов Кули в твиттере и на форумах TFW2005.