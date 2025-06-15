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Paramount не планирует сиквел «Трансформеров: Начало»

Фото: Paramount

Режиссер Джош Кули на фестивале Botcon 2025 подтвердил, что у Paramount нет планов на продолжение мультфильма «Трансформеры: Начало». Об этом стало известно благодаря фанатским обсуждениям слов Кули в твиттере и на форумах TFW2005.

Причины такой позиции студии не уточняются, но, вероятно, ее не устроили низкие сборы анимационного приквела. «Трансформеры: Начало» задумывались как новый старт франшизы, но собрали лишь 129 млн долларов при бюджете в 75 млн.

Будущее следующих проектов по «Трансформерам» от Paramount остается неопределенным. «Студия либо поставила „Трансформеров“ на паузу, либо ждет завершения сделки по поглощению Skydance, прежде чем двигаться дальше», ― отмечает Comic Book.

Несмотря на низкие сборы, «Трансформеры: Начало» получили хорошие отзывы. Рейтинг от критиков на Rotten Tomatoes у мультфильма составляет 89%, а от зрителей ― 97%.

Недавно Hasbro анонсировала новый мультсериал «Трансформеры: Кибермир» («Transformers: Cyberworld»), который будет выходить с июля 2025 года по лето 2026-го. Проект нацелен на детей в возрасте 6–11 лет, а его премьера будет сопровождаться выходом новой линейки игрушек по «Трансформерам».

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