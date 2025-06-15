Со следующей недели в Москву вернется тепло (но ненадолго)

На следующей неделе температура воздуха в Москве начнет постепенно расти и достигнет плюс 25 градусов. Об этом синоптик Татьяна Позднякова сообщила телеграм-каналу «Осторожно, Москва».
Со вторника 17 июня дождей в столице станет заметно меньше, но потепление все равно будет сопровождаться локальными и кратковременными осадками. К следующим выходным синоптики ожидают возвращение дождей с грозами.
«Так что это тепло, которое вернется в столицу, продлится всего лишь пару дней», — отметила Позднякова.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Виталий Тишковец отметил, что за 14 июня в Москве выпала половина месячной нормы осадков. В комментарии РИА «Новости» он заявил, что следующая неделя будет неустойчивой, с возможными дождями. По ночам ожидается плюс 9 ― плюс 14, в дневные часы плюс 18 ― плюс 23 градуса, в конце недели похолодает до плюс 15 ― плюс 20.
«Июнь почти до конца будет относительно прохладным. Одевайтесь по погоде», ― посоветовал синоптик.