Со следующей недели в Москву вернется тепло (но ненадолго)

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Виталий Тишковец отметил, что за 14 июня в Москве выпала половина месячной нормы осадков. В комментарии РИА «Новости» он заявил, что следующая неделя будет неустойчивой, с возможными дождями. По ночам ожидается плюс 9 ― плюс 14, в дневные часы плюс 18 ― плюс 23 градуса, в конце недели похолодает до плюс 15 ― плюс 20.