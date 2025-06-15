Художника Namer арестовали в Москве по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних
Ким Кэтролл 4 раза отказывалась от роли Саманты в «Сексе в большом городе»
В Москве проснулись летучие мыши
Дэвид Бекхэм станет приглашенным редактором журнала о сельской жизни
Даррен Аронофски планирует снять фильм с Дуэйном Джонсоном для A24
Российские университеты дают дипломы вместо образования, заявил министр науки
В Италии турист сел на «Кресло Ван Гога» и сломал его
Эммануэль Макрон обещает запретить социальные сети для детей до 15 лет
Умерла театральный критик Ирина Мягкова
Один из богатейших людей Индии проглотил пчелу и умер
Ученые вырастили миниатюрные человеческие сердца в эмбрионах свиньи
Канье Уэст пришел на заседание по делу Пи Дидди
Родители Антона Ельчина посещают его могилу каждый день спустя почти 10 лет после смерти
Кейт Бекинсейл подала в суд на продюсеров «Черной канарейки» из‑за травмы на съемках
Мэттью МакКонахи может сыграть в новом проекте от создателя «Настоящего детектива»
Offset не смог прилететь на концерт в Москву
Гэри Олдман и Дэвид Бекхэм стали рыцарями Британской империи
В России стартовал челлендж в поддержку донорского движения
РКН нашел пропаганду ЛГБТ* в сериале «Одни из нас»
Райан Рейнолдс снимет мультфильм «Я ем какашки»
Pixar анонсировала мультфильм о коте из Венеции Gatto
«Я хочу положить конец играм»: вышел финальный трейлер третьего сезона «Игры в кальмара»
Итальянский подросток станет первым святым XXI века
Российских артистов, оказавшихся в Иране, эвакуируют в Азербайджан
Туристический поток из Москвы в Пекин вырос на 83% за год
Папа римский появился в бейсболке команды White Sox
Основатель компании, которая продает Labubu, вошел в десятку самых богатых китайцев
Дакота Джонсон: «В Голливуде царит хаос из‑за ремейков»

Со следующей недели в Москву вернется тепло (но ненадолго)

Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»

На следующей неделе температура воздуха в Москве начнет постепенно расти и достигнет плюс 25 градусов. Об этом синоптик Татьяна Позднякова сообщила телеграм-каналу «Осторожно, Москва».

Со вторника 17 июня дождей в столице станет заметно меньше, но потепление все равно будет сопровождаться локальными и кратковременными осадками. К следующим выходным синоптики ожидают возвращение дождей с грозами.

«Так что это тепло, которое вернется в столицу, продлится всего лишь пару дней», — отметила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Виталий Тишковец отметил, что за 14 июня в Москве выпала половина месячной нормы осадков. В комментарии РИА «Новости» он заявил, что следующая неделя будет неустойчивой, с возможными дождями. По ночам ожидается плюс 9 ― плюс 14, в дневные часы плюс 18 ― плюс 23 градуса, в конце недели похолодает до плюс 15 ― плюс 20.

«Июнь почти до конца будет относительно прохладным. Одевайтесь по погоде», ― посоветовал синоптик.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами