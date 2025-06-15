Ким Кэтролл 4 раза отказывалась от роли Саманты в «Сексе в большом городе»

Ким Кэтролл четыре раза отказывалась от роли Саманты Джонс в «Сексе в большом городе», прежде чем согласиться на нее. Об этом актриса рассказала в интервью «The Times of London».
Кэтролл боялась, что зрители не поверят в сексуальность героини за 40 и назвала это «эйджизмом, который она сама себе придумала». «Что ж, этот момент изменился: 40-летие стало сексуальным», — сказала Кэтролл.
Исполнительница роли добавила, что не считает Саманту нимфоманкой. «Она просто предпочитала наслаждаться основным блюдом. Она принималась за стейк, когда все остальные начинали с закусок. И это всегда было на ее условиях, на чем я постоянно настаивала», — отметила актриса. Кэтролл подчеркнула, что сама она — «полная противоположность» Саманты и сторонница моногамии.
Шоу «Секс в большом городе» шло с 1998 по 2004 год и завоевало семь премий «Эмми». В 2021 году вышел сиквел сериала «И просто так». Кэтролл стала единственной из четверки главных актрис, кто не вернулся в спин-офф. Она появилась лишь в коротком камео во втором сезоне.
Ранее Ким Кэтролл признавалась, что у нее были сложные отношения с коллегами по съемкам «Секса в большом городе». Актриса несколько раз публично ругалась с Сарой Джессикой Паркер, а в 2016 году отказалась сниматься в третьем полнометражном фильме. В 2019 году Кэтролл заявила, что окончательно рассталась с Самантой.