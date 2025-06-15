Ким Кэтролл 4 раза отказывалась от роли Саманты в «Сексе в большом городе»

Исполнительница роли добавила, что не считает Саманту нимфоманкой. «Она просто предпочитала наслаждаться основным блюдом. Она принималась за стейк, когда все остальные начинали с закусок. И это всегда было на ее условиях, на чем я постоянно настаивала», — отметила актриса. Кэтролл подчеркнула, что сама она — «полная противоположность» Саманты и сторонница моногамии.