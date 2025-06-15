Со следующей недели в Москву вернется тепло (но ненадолго)
В Москве проснулись летучие мыши
Дэвид Бекхэм станет приглашенным редактором журнала о сельской жизни
Даррен Аронофски планирует снять фильм с Дуэйном Джонсоном для A24
Российские университеты дают дипломы вместо образования, заявил министр науки
В Италии турист сел на «Кресло Ван Гога» и сломал его
Художника Namer арестовали в Москве по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних
Эммануэль Макрон обещает запретить социальные сети для детей до 15 лет
Умерла театральный критик Ирина Мягкова
Один из богатейших людей Индии проглотил пчелу и умер
Ученые вырастили миниатюрные человеческие сердца в эмбрионах свиньи
Канье Уэст пришел на заседание по делу Пи Дидди
Родители Антона Ельчина посещают его могилу каждый день спустя почти 10 лет после смерти
Кейт Бекинсейл подала в суд на продюсеров «Черной канарейки» из‑за травмы на съемках
Мэттью МакКонахи может сыграть в новом проекте от создателя «Настоящего детектива»
Offset не смог прилететь на концерт в Москву
Гэри Олдман и Дэвид Бекхэм стали рыцарями Британской империи
В России стартовал челлендж в поддержку донорского движения
РКН нашел пропаганду ЛГБТ* в сериале «Одни из нас»
Райан Рейнолдс снимет мультфильм «Я ем какашки»
Pixar анонсировала мультфильм о коте из Венеции Gatto
«Я хочу положить конец играм»: вышел финальный трейлер третьего сезона «Игры в кальмара»
Итальянский подросток станет первым святым XXI века
Российских артистов, оказавшихся в Иране, эвакуируют в Азербайджан
Туристический поток из Москвы в Пекин вырос на 83% за год
Папа римский появился в бейсболке команды White Sox
Основатель компании, которая продает Labubu, вошел в десятку самых богатых китайцев
Дакота Джонсон: «В Голливуде царит хаос из‑за ремейков»

Ким Кэтролл 4 раза отказывалась от роли Саманты в «Сексе в большом городе»

Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

Ким Кэтролл четыре раза отказывалась от роли Саманты Джонс в «Сексе в большом городе», прежде чем согласиться на нее. Об этом актриса рассказала в интервью «The Times of London».

Кэтролл боялась, что зрители не поверят в сексуальность героини за 40 и назвала это «эйджизмом, который она сама себе придумала». «Что ж, этот момент изменился: 40-летие стало сексуальным», — сказала Кэтролл.

Исполнительница роли добавила, что не считает Саманту нимфоманкой. «Она просто предпочитала наслаждаться основным блюдом. Она принималась за стейк, когда все остальные начинали с закусок. И это всегда было на ее условиях, на чем я постоянно настаивала», — отметила актриса. Кэтролл подчеркнула, что сама она — «полная противоположность» Саманты и сторонница моногамии.

Шоу «Секс в большом городе» шло с 1998 по 2004 год и завоевало семь премий «Эмми». В 2021 году вышел сиквел сериала «И просто так». Кэтролл стала единственной из четверки главных актрис, кто не вернулся в спин-офф. Она появилась лишь в коротком камео во втором сезоне.

Ранее Ким Кэтролл признавалась, что у нее были сложные отношения с коллегами по съемкам «Секса в большом городе». Актриса несколько раз публично ругалась с Сарой Джессикой Паркер, а в 2016 году отказалась сниматься в третьем полнометражном фильме. В 2019 году Кэтролл заявила, что окончательно рассталась с Самантой.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами