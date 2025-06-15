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В Москве проснулись летучие мыши

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Летучие мыши проснулись в Москве в связи с наступлением теплого сезона. Об этом говорится на сайте администрации города.

«С наступлением теплого сезона в Москве снова можно увидеть летучих мышей. Эти представители отряда рукокрылых покидают свои зимние укрытия и становятся активными в вечернее и ночное время», ― отмечается там.

Специалисты называют летучих мышей одними из самых полезных обитателей городских природных территорий. Они помогают регулировать численность комаров, ночных мотыльков и других насекомых. Кроме того, летучие мыши не нападают на людей, а потому опасаться их не стоит.

При этом трогать рукокрылых без необходимости или пытаться их приручить не следует. Специалисты также советуют не кормить этих животных, поскольку это может нарушить их естественное поведение и навредить здоровью.

В столице обитают 10 видов летучих мышей. Самые редкие из них ― двухцветный кожан, бурый ушан и лесной нетопырь. Они занесены в Красную книгу Москвы.

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