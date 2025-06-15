Дэвид Бекхэм станет приглашенным редактором журнала о сельской жизни

Главный редактор Марк Хеджес сказал, что при первой встрече с Бекхэмом два года назад тот сразу признался в любви к журналу: «Как только мы познакомились, Дэвид сказал мне, как сильно он любит Country Life. Он читает каждый номер от начала до конца, и журнал стал для него настоящим спутником на пути к загородной жизни».