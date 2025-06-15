Со следующей недели в Москву вернется тепло (но ненадолго)
Ким Кэтролл 4 раза отказывалась от роли Саманты в «Сексе в большом городе»
В Москве проснулись летучие мыши
Даррен Аронофски планирует снять фильм с Дуэйном Джонсоном для A24
Российские университеты дают дипломы вместо образования, заявил министр науки
В Италии турист сел на «Кресло Ван Гога» и сломал его
Художника Namer арестовали в Москве по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних
Эммануэль Макрон обещает запретить социальные сети для детей до 15 лет
Умерла театральный критик Ирина Мягкова
Один из богатейших людей Индии проглотил пчелу и умер
Ученые вырастили миниатюрные человеческие сердца в эмбрионах свиньи
Канье Уэст пришел на заседание по делу Пи Дидди
Родители Антона Ельчина посещают его могилу каждый день спустя почти 10 лет после смерти
Кейт Бекинсейл подала в суд на продюсеров «Черной канарейки» из‑за травмы на съемках
Мэттью МакКонахи может сыграть в новом проекте от создателя «Настоящего детектива»
Offset не смог прилететь на концерт в Москву
Гэри Олдман и Дэвид Бекхэм стали рыцарями Британской империи
В России стартовал челлендж в поддержку донорского движения
РКН нашел пропаганду ЛГБТ* в сериале «Одни из нас»
Райан Рейнолдс снимет мультфильм «Я ем какашки»
Pixar анонсировала мультфильм о коте из Венеции Gatto
«Я хочу положить конец играм»: вышел финальный трейлер третьего сезона «Игры в кальмара»
Итальянский подросток станет первым святым XXI века
Российских артистов, оказавшихся в Иране, эвакуируют в Азербайджан
Туристический поток из Москвы в Пекин вырос на 83% за год
Папа римский появился в бейсболке команды White Sox
Основатель компании, которая продает Labubu, вошел в десятку самых богатых китайцев
Дакота Джонсон: «В Голливуде царит хаос из‑за ремейков»

Дэвид Бекхэм станет приглашенным редактором журнала о сельской жизни

Фото: @davidbeckham

Дэвид Бекхэм выступит приглашенным редактором журнала о сельской жизни Country Life. Об этом говорится на сайте издания.

Экс-капитан сборной Англии по футболу будет приглашенным редактором октябрьского выпуска Country Life, приуроченного к 50-летию звезды.

В спецвыпуск войдут любимый рецепт Дэвида Бекхэма, рассказ о людях, вдохновляющих его в сельской жизни, и о мастерах, которые помогли ему обустроить загородный дом в Котсуолдсе. В журнале также расскажут, как деревенская среда стала для бывшего футболиста важной частью жизни.

Главный редактор Марк Хеджес сказал, что при первой встрече с Бекхэмом два года назад тот сразу признался в любви к журналу: «Как только мы познакомились, Дэвид сказал мне, как сильно он любит Country Life. Он читает каждый номер от начала до конца, и журнал стал для него настоящим спутником на пути к загородной жизни».

Сам Бекхэм так прокомментировал сотрудничество: «Для меня большая честь — получить приглашение стать редактором номера журнала, который я всегда уважал и читал. Мне действительно интересно поработать с редакционной командой и создать выпуск, который расскажет, какое значение для меня и моей семьи имеет сельская жизнь и британский пейзаж».

Как отмечает The Telegraph, Бекхэм станет первым человеком не из королевской семьи, кто займет пост приглашенного редактора Country Life. Ранее эту роль для спецвыпусков журнала выполняли, среди прочих, принц Чарлз (ныне король Карл III) и принцесса Анна.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами