Дэвид Бекхэм станет приглашенным редактором журнала о сельской жизни

Дэвид Бекхэм выступит приглашенным редактором журнала о сельской жизни Country Life. Об этом говорится на сайте издания.
Экс-капитан сборной Англии по футболу будет приглашенным редактором октябрьского выпуска Country Life, приуроченного к 50-летию звезды.
В спецвыпуск войдут любимый рецепт Дэвида Бекхэма, рассказ о людях, вдохновляющих его в сельской жизни, и о мастерах, которые помогли ему обустроить загородный дом в Котсуолдсе. В журнале также расскажут, как деревенская среда стала для бывшего футболиста важной частью жизни.
Главный редактор Марк Хеджес сказал, что при первой встрече с Бекхэмом два года назад тот сразу признался в любви к журналу: «Как только мы познакомились, Дэвид сказал мне, как сильно он любит Country Life. Он читает каждый номер от начала до конца, и журнал стал для него настоящим спутником на пути к загородной жизни».
Сам Бекхэм так прокомментировал сотрудничество: «Для меня большая честь — получить приглашение стать редактором номера журнала, который я всегда уважал и читал. Мне действительно интересно поработать с редакционной командой и создать выпуск, который расскажет, какое значение для меня и моей семьи имеет сельская жизнь и британский пейзаж».
Как отмечает The Telegraph, Бекхэм станет первым человеком не из королевской семьи, кто займет пост приглашенного редактора Country Life. Ранее эту роль для спецвыпусков журнала выполняли, среди прочих, принц Чарлз (ныне король Карл III) и принцесса Анна.