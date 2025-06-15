Даррен Аронофски планирует снять фильм с Дуэйном Джонсоном для A24

Даррен Аронофски ведет переговоры о постановке фильма Breakthrough («Прорыв») для студии A24. Первым об этом сообщил Deadline, The Hollywood Reporter подтвердил, что режиссер намерен возобновить сотрудничество со студией.
Действие фильма разворачивается в Южной Калифорнии на рубеже тысячелетий. В центре сюжета — отчужденный молодой человек, оказавшийся под влиянием мотивационного гуру, чье обаяние скрывает морально сомнительные методы манипуляции и темные стороны его личности.
На роль гуру уже утвержден Дуэйн Джонсон. Автором сценария выступает актер и писатель Зик Гудман.
Для Джонсона это уже второй проект со студией A24 — в октябре выходит фильм Бенни Сафди «Крушащая машина», где он исполнит главную роль. Аронофски же в ближайшее время представит криминальный триллер «Пойман на краже». В прошлом Аронофски снял для A24 мелодраму «Кит», за которую Брендан Фрейзер получил «Оскар».