Даррен Аронофски планирует снять фильм с Дуэйном Джонсоном для A24

Для Джонсона это уже второй проект со студией A24 — в октябре выходит фильм Бенни Сафди «Крушащая машина», где он исполнит главную роль. Аронофски же в ближайшее время представит криминальный триллер «Пойман на краже». В прошлом Аронофски снял для A24 мелодраму «Кит», за которую Брендан Фрейзер получил «Оскар».